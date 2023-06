Cen zbóż i rzepaku. Jakie będą ceny? Będą kolejne spadki?

Analitycy Banku Credit Agricole na wstępie przypominają prognozy USDA (Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa) z 12 maja br. Z których wynika, że światowa produkcja zbóż w sezonie 2023/2024 zwiększy się do 2299,3 mln t wobec 2229,6 mln t w sezonie 22/23 (+3,1 proc.).

- Złożą się na to niższe zbiory jęczmienia (-3 proc.) oraz wyższe zbiory kukurydzy (+6 proc.), pszenicy (+0,2 proc.) i pozostałych gatunków zbóż (+2,4%). Spadek produkcji jęczmienia będzie wynikać głównie z jego niższych zbiorów w Australii (-29,1% –istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska El Niño, oznaczającego istotną redukcję opadów w Australii). Wyższa produkcja kukurydzy będzie przede wszystkim związana z jej wyższymi zbiorami w USA (+11,2 proc. - efekt większej powierzchni zasiewów i wyższych plonów), Argentynie (+45,9 proc. - oczekiwane dobre zbiory po suszy w sezonie 22/23) i UE (+21,4 proc. - dobre zbiory po słabym sezonie 22/23 z uwagi na suszę m.in. na Węgrzech i w Rumunii). Jednocześnie prognozowany jest dalszy spadek produkcji kukurydzy w Ukrainie (-18,5 proc.), przy czym niższa podaż z tego kierunku została już z nawiązką skompensowana zwiększoną produkcją w pozostałych regionach. Na wyższą produkcję pszenicy złożą się jej wyższe zbiory w Argentynie (+55,4 proc. - wspomniane ustąpienie efektu ekstremalnej suszy), Indiach (+5,8 proc. - efekt większej powierzchni zasiewów i korzystnych warunków pogodowych) i UE (+3,5 proc. - wzrost wspierany przez korzystne warunki pogodowe, poza Półwyspem Iberyjskim, gdzie utrzymuje się susza) oraz ich obniżenie w Rosji (-11,4 proc. - powrót do trendu po rekordowych ubiegłorocznych zbiorach) i Australii (-25,6 proc. - wspomniany efekt El Niño) – wynika z raportu Agro Mapa.

Przypominają, że ostatnie miesiące przyniosły spadek cen zbóż na światowym rynku zbóż, czemu sprzyjają prognozy wskazujące na odbudową światowych zapasów i zmniejszenie niepewności na rynku. Prognozowane są nadal spadki.

- Oczekujemy, że spadek cen zbóż utrzyma się w najbliższych miesiącach, przy czym przestrzeń do silnych obniżek powoli się wyczerpuje – poinformowali analitycy.

W ich scenariuszu, zakładany jest status quo w kontekście porozumienia dotyczącego eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Jednak tutaj jest nadal wielka niepewność, bo może się jeszcze wiele wydarzyć. Są ogromne przesłanki do tego iż porozumienie w połowie lipca może nie zostać przedłużone. I co wtedy?

Wracając jednak do prognoz z Agro Mapy, w naszym kraju lokalnym czynnikiem, który może sprzyjać nieznacznemu odchylaniu się cen w dół od ceny światowej są duże zapasy po poprzednim sezonie.

- W konsekwencji, prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 90 zł/dt i 80 zł/dt na koniec 2023 r. i ok. 100 zł/dt i 85 zł/dt na koniec 2024 r. Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy są warunki pogodowe – czytamy w raporcie Credit Agricole.

Analitycy przeanalizowali też rynek roślin oleistych. Ich zdaniem wyraźne odbicie cen roślin oleistych nastąpi dopiero w sezonie 2024/2025. Na rynek ma wpływ silny wzrost produkcji roślin oleistych wspierany przez wyższą produkcję soi.

- Zgodnie z prognozą USDA z 12 maja br. światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 23/24 zwiększy się do 671,2 mln t wobec 627,4 mln t w sezonie 22/23 (+7 proc.), co będzie przede wszystkim efektem wyższych zbiorów soi (+10,8 proc.) i ziaren słonecznika (+5,2 proc.) – czytamy w kwartalniku Agro Mapa 2023.

Jak okazuje się dalej, również zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 23/24 zwiększy się do 645,4 mln t wobec 621,8 mln t w sezonie 22/23 (+3,8%). W kierunku wzrostu zużycia roślin oleistych oddziaływać będą ich relatywnie niskie ceny w połączeniu ze zwiększoną dostępnością. A jak przypominają analitycy Banku Credit Agricole, zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 22/23 zmniejszy się do 87,1 mln t wobec 87,3 mln t w sezonie 22/23 (-0,3%).

- Na spadek produkcji rzepaku złożą się jego niższe zbiory w Australii (-36,1% - negatywny efekt zjawiska El Niño) oraz wyższe zbiory w Kanadzie i UE ( odpowiednio +6,8% i + 4,9% - w obu przypadkach wzrostowi produkcji sprzyjać będzie większa powierzchnia zasiewów z uwagi na wysokie ceny rzepaku podczas ich przeprowadzania) – wynika z raportu.

Jakie płynął z tego wnioski i jakich cen rzepaku można się spodziewać?

- Odbudowa światowych zapasów roślin oleistych, a także obniżenie niepewności na rynku oddziałują w kierunku silnego spadku ich cen. Uważamy, że pozostaną one na niskim poziomie do końca sezonu 23/24 i dopiero perspektywa zmniejszonej produkcji z uwagi na jej niską opłacalność w połączeniu z ożywieniem popytu mogą doprowadzić do odwrócenia trendu spadkowego. Prognozujemy, że cena rzepaku w Polsce na koniec 2023 r. wyniesie ok. 1600 zł/t i ok. 2000 zł/t na koniec 2024 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się warunków pogodowych wśród kluczowych producentów roślin oleistych – oceniają analitycy w Agro Mapie.