W cennikach na tegoroczne zbiory figuruje cena za mokrą kukurydzę sięgająca od 400 do 520 zł/t. Na wschodzie kraju mówi się nieoficjalnie nawet o cenach poniżej tych wartości. Cena suchej to ok. 800 zł/t. Tanio.

O opłacalność produkcji kukurydzy i stan plantacji pytaliśmy podczas Krajowego Dnia Kukurydzy w Szepietowie na Podlasiu, który odbył się 10 września. Okazuje się, że kukurydza w całej Polsce z powodu niedoboru opadów deszczu w newralgicznych terminach, czyli pod koniec czerwca i lipca, nie prezentuje się najlepiej. Specjaliści, o czym pisaliśmy na farmer.pl, przewidują, że baza paszowa będzie musiała być w tym roku uzupełniania zbiorem kukurydzy ziarnowej z przeznaczeniem na paszę. Chociaż powierzchnia uprawy tego gatunku okazuje się być kolejny raz rekordowa i przekraczać w sumie ponad 1,83 mln ha. Zapowiadają się też mimo wszystko wysokie zbiory ziarna, prognozowane na ponad 7 mln t, co niewątpliwie odbije się na cenie kukurydzy.

Ceny mokrej kukurydzy - wrzesień 2023

Mimo iż jeszcze zbiory „ziarnówki” nie ruszyły i pozostało do nich przynajmniej miesiąc czasu, to już są cenniki, które nie napawają optymizmem. Cena tony mokrej kukurydzy oscyluje wokół 400-520 zł, a suchej ok. 800 zł/t. Przypominamy, że rok temu było zdecydowanie drożej. Na przykład 22 września 2022 r. kukurydza mokra wyceniana była na 750-800 zł/t, a sucha na 1300-1410.

Opłacalność uprawy kukurydzy

Wielkopolska Izba Rolnicza przygotowuje co miesiąc kalkulacje uprawy. Ostatnia tyczy się sierpnia 2023 r. Wynika z niej, że w wypadku uprawy hektara kukurydzy ziarnowej, przy cenie za końcowy surowiec sięgającej blisko 900 zł/t, przychód wynosi ponad 7,6 tys. zł, a koszt aż ponad 10 tys. zł. W wypadku kukurydzy kiszonkowej jest jeszcze gorzej. Ponieważ koszty tutaj WIR wyliczył na ponad 8700 zł za ha, a przychód na jedyne ponad 5,8 tys. zł. Liczby są nieubłagane, a ceny surowca końcowego mogą jeszcze się obniżyć.

Wojciech Mojkowski, dyrektor PODR w Szepietowie, fot. M. Tyszka

- Mówiąc o opłacalności uprawy, trzeba zadać sobie pytanie jaka będzie cena, a ta nadal się kształtuje. Z tego co słyszy się ona ma być niezachęcająca. Co roku ta cena oscylowała w granicach 70 proc. ceny pszenicy paszowej. To w tym roku mokra kukurydza powinna kosztować przynajmniej 500 zł lub nieco ponad. Z tego co się słyszy ma być niższa. Jest to niepokojące. Ten rok może być niezbyt opłacalny w tej uprawie. Po pierwsze rolnicy, którzy kupili nawozy na jesieni wyłożyli bardzo duże nakłady finansowe. Po drugie materiał siewny też był drogi. Środki ochrony może nie podrożały w tym sezonie zasadniczo, ale na wielu plantacjach wystąpiło wtórne zachwaszczenie, co przełożyło się na zwiększenie liczby zabiegów ochrony i tym samym wyższe koszty produkcji – mówił farmer.pl Wojciech Mojkowski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podczas Krajowego Dnia Kukurydzy.

Jak zaznaczył wielu rolników m.in. na Podlasiu będzie zmuszonych zakupić na pniu plantacje kukurydzy ziarnowej i przeznaczyć je na kiszonkę, ponieważ może im w tym roku brakować paszy.

- Kukurydza kiszonkowa w naszym regionie była już zbierana 10-12 dni temu, ale dokonywali tego zwykle farmerzy, którzy nie mieli już kiszonki na tzw. zakładkę. Jedna pryzma im się kończyła i trzeba było zapewnić paszę na najbliższe dni. Kilka dni temu dopiero widziałem już właściwe zbiory na duże pryzmy. W tym tygodniu zbiory ruszą na pełnych obrotach. Tutaj ważna jest zawartość suchej masy, która powinna kształtować się na poziomie na poziomie 32-33 proc. – dodał Mojkowski.

Stan fitosanitarny kukurydzy w 2023 r.

Ocenił go dla nas dr Roman Warzecha, członek Polskiego Związku Producentów Kukurydzy i naukowiec Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB.

- Presja szkodników, zwłaszcza omacnicy prosowianki z powodu suszy była mniejsza niż zwykle. Wysokie temperatury nie sprzyjają bowiem oblotowi motyli. Za to bardzo mocno rozprzestrzenia się u nas, również na inne gatunki, np. dyniowate, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, która jeszcze do 2014 r. była szkodnikiem kwarantannowym, zwalczanym z urzędu. Nie jest to taka sytuacja jak na Węgrzech, gdzie te straty są znaczne, bo szkodnik ten uszkadza korzenie i roślina wylega, ale warto na nią zwracać uwagę. Z powodu suszy nie było też dużej presji chorób, nie wystąpiła w dużym nasileniu fuzarioza kolb i łodyg. Obserwujemy więcej głowni, ale zwykle w dolnych częściach roślin, co w wypadku np. kiszonki może przyczynić się do zmiany jej kolorytu, ale nie ma wpływu na jakość – mówił nam dr Warzecha.

Dr Roman Warzecha z IHAR PIB, fot. M. Tyszka

Zdaniem eksperta cena kukurydzy jest zatrważająco niska i sprawia, że rolnicy muszą do tego „interesu” dopłacać. Aby produkcja się opłacała, przy obecnych kosztach, według dr Warzechy tona ziarna suchego powinna kosztować przynajmniej 1,5 tys. zł.

Odmiany późne lepiej poradziły sobie z suszą

- Co roku te różnice odmianowe widać, ale jak jest bardzo sucho to roślina nie pokarze do końca swoich zalet. Tak jest w tym roku. Trzeba jednak zauważyć, że w tym sezonie to chyba odmiany późne prezentują się najlepiej – powiedział nam dr Karol Marciniak, członek PZPK i prezes Hodowli Roślin Smolice – Grupa IHAR.

Dr Karol Marciniak, prezes HR Smolice, fot. M. Tyszka

Jak zaznaczył, cena materiału siewnego pod nowe zasiewy roku 2024 będzie prawdopodobnie na tym samym poziomie, co w obecnym. Bo mimo iż finalny produkt jest tańszy to koszty produkcji i sam cykl przygotowania nasion jest kosztowny. Zaznaczył też, że wiele tego materiału siewnego „idzie” do nas z Ukrainy po cenach dumpingowych, co też wpływa na rynek. A rolnicy szukają oszczędności. Mogą się jednak na takich odmianach zawieść, bo nie są one sprawdzone w warunkach naszego kraju.