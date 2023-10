Trwają zbiory kukurydzy. Wraz z postępem prac spada cena za ten surowiec. Niektóre firmy nie skupują ziarna mokrego tylko suche, inne deklarują, że już są tak załadowane towarem, że będą zmuszone wstrzymać skup. Jak sytuacja wygląda u Was?

Areał uprawy kukurydzy w 2023 r. jest rekordowy.

Ziarna jest bardzo dużo, przez to i cena jest niekorzystna.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny płodów rolnych, od kukurydzy po pszenicę, z 19 października 2023 r.

Już wielokrotnie na farmer.pl pisaliśmy o trudnej sytuacji na rynku kukurydzy. Ceny drastycznie spadły, a wraz z nimi również popyt na ten surowiec. Według naszej cotygodniowej sondy w różnych firmach z całej Polski, cena tony mokrego ziarna, czyli o 30 proc. wilgotności, kształtuje się na poziomie od 340 do 450 zł. W wielu miejscach dowiadujemy się nieoficjalnie, że wprowadzane są ograniczenia w skupie ziarna. Informują też o tym punkty Elewarr. Dowiadujemy się też, że jedno to cena oficjalnie podana, inne to cena rzeczywista, która wynosi nawet jedynie 320 zł. A skupy zwykle realizują kontrakty już podpisane, nadwyżek już nie chcą kupować. Wilgotność ziarna również spada, często jest poniżej 28 proc. czemu sprzyja pogoda. Plony są bardzo zróżnicowane, od 6 t/ha, do nawet 12. Podaż jest bardzo duża, popyt znikomy. Niektóre skupy nie przyjmują ziarna mokrego, jedynie suche, którego cena waha się w granicach 700 zł/t.