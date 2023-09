Do zbiorów kukurydzy ziarnowej zostało jeszcze dwa-trzy tygodnie, ale już skupy informują o cennikach. Przewidują, że cena będzie spadać. Mówi się nawet o wartościach poniżej 400 zł.

Trwają zbiory kukurydzy kiszonkowej. Będzie jej mało, bo z powodu suszy, wykształciła m.in. mniejszą masę zieloną.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są dokładne ceny pszenicy, rzepaku czy kukurydzy w różnych skupach w kraju.

Jak rynek postrzega zawirowania wokół decyzji z 15 września?

W cennikach figurują już wartości dotyczące kukurydzy. Te odnoszące się do mokrego ziarna, czyli o wilgotności 30 proc., kształtują się na poziomie 400-520 zł/t. Ale są to oficjalne dane. Z tych nieoficjalnych dowiadujemy się nie tylko w firmach skupowych, ale również podczas rozmów z polowych z ekspertami rynku, że mogą one być jeszcze niższe. Zwłaszcza w regionach, gdzie kukurydza prezentuje się bardzo dobrze, czyli np. na Podkarpaciu. Tam ceny mogą spaść poniżej 400 zł/t mokrego ziarna i to znacznie. To też efekt wysokich prognoz plonów, które w naszym kraju oceniane są na ponad 7 mln t.

Co z suchą kukurydzą? Ta o wilgotności 14 proc. wyceniana jest obecnie na jedyne 690-800 zł/t. Dla przypomnienia w roku ubiegłym, również we wrześniu, kukurydza mokra wyceniana była na 750-800 zł/t, a sucha na 1300-1410. Trzeba pamiętać, że o ile ceny teraz są zdecydowanie niższe, prawie o połowę, to koszty produkcji wcale nie spadły. Według wyliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej z sierpnia koszt uprawy hektara kukurydzy ziarnowej, przy cenie za końcowy surowiec sięgającej blisko 900 zł/t, wynosi ponad 10 tys. zł, a przychód nieco ponad 7,6 tys. zł. W wypadku kukurydzy kiszonkowej jest jeszcze gorzej. Ponieważ koszty tutaj WIR wyliczył na ponad 8700 zł za ha, a przychód na jedyne ponad 5,8 tys. zł. Oczywiście te dane są zmienne, w zależności od konkretnego gospodarstwa, wielkości zbiorów i ceny środków produkcji, ale nie są w żaden sposób optymistyczne.