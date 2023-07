Niedostatek wody w czasie wegetacji oraz opóźniony siew owsa mszczą się teraz podwójnie. Owies na terenach dotkniętych suszą prezentuje się bardzo słabo. W zależności od stanowiska, jego plon będzie niski lub bardzo niski. Jaka kształtuje się cena za ziarno owsa? Czy opłaca się przeznaczyć owies na cele opałowe?

Owies silnie zareagował na suszę wiosenną i opóźniony siew.

Cena za ziarno owsa obecnie się kształtuje i notuje silne wahania. Tendencje cenowe będą widoczne w czasie zbiorów, kiedy zacznie się skup tego gatunku.

Co roku powierzchnia uprawy owsa spada, ze względu na nierosnący popyt na ten gatunek zboża. W zeszłym roku jego powierzchnia wynosiła ponad 455 tys. ha. Nieznane są szacunki dla tego sezonu, ale część rolników ze względu na zawirowania w cenach materiałów opałowych zdecydowała się zasiać owies na niewielkim areale w gospodarstwie, jako zabezpieczenie energetyczne na zimę, gdyby znowu pojawił się problem z dostępnością materiału opałowego.

Czy owies będzie przeznaczony na opał?

Część rolników zboże przeznaczało na cele opałowe, traktując je jako ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnego drogiego i trudnodostępnego w sezonie 2022/2023 opału. Owies bowiem ze zbóż ma najwyższą zawartość tłuszczu, a dzięki wysokiemu udziałowi łuski najlepiej nadaje się na cele energetyczne. Literatura podaje, że wartość opałowa owsa wynosi ok. 15-19 MJ/kg, dla porównania ekogroszku ok. 23-25 MJ/kg.

Cena owsa przed żniwami 2023

Bardzo rzadko obecnie pojawia owies w cennikach skupowych. Jedyne sygnały jakie są dostępne, mówią o bardzo niskiej cenie nawet 650zł/t. Wielkopolska Izba Rolnicza za lipiec 2023 podała średnią orientacyjną cenę – według ich kalkulacji cena owsa w lipcu 2023 wynosi średnio 756 zł/t.

Jeszcze w czerwcu można było uzyskać 800 zł/t. Dla porównania w zeszłym roku po żniwach można było dostać ponad 1000 zł/t, a nawet 1100 zł/t, a cena ta długo się utrzymywała. Przy zawirowaniach związanych z dostępnością materiału opałowego można było dostać wysoką cenę nawet za ziarno słabej jakości.

Aby odpowiedzieć na pytanie czy opłaca się wykorzystać owies na cele opałowe należy kształtującą się cenę zestawić z kształtującą się także ceną za materiał opałowy, która również notuje wahania.

Póki co nie ma problemu z jego dostępnością, stąd należy się spodziewać, że sprzedaż owsa na cele opałowe nie osiągnie tak dużego zainteresowania jak w roku ubiegłym. Decydując się na ten krok, należy także rozważyć zza i przeciw spalaniu zboża w piecach.

Plon owsa strawionego suszą

Co więcej, nie znane są jeszcze plonu tego gatunku. Monitorując jednak sytuację polową, nie można jednak liczyć na rekordowe zbiory, wręcz należy się spodziewać bardzo niskich plonów szczególnie z regionów trawionych przez suszę.

Owies ze zbóż jest uważany za gatunek mało wymagający i tolerujący mniej żyzne gleby. Bardzo mocno jednak reaguje na dwa czynniki- opóźniony siew, oraz deficyt wody. Oba czynniki w tym roku odegrają duże znaczenie w zakresie uzyskiwanych plonów w gospodarstwie. Ze względu na nadmierne opady notowane wczesną wiosną bywały problemy z jego siewem.

Opóźniony siew i sukcesywny pogłębiający się deficyt wody wpłynął na to, że rośliny są słabo rozkrzewione, niskie, mają słabo rozwinięty system korzeniowy a więc i w sposób dotkliwy reagowały na suszę.

Warunkiem uzyskania dobrych plonów są opady rzędu 250‑300 mm na glebach lekkich, w dobrym rozkładzie. W wielu regionach nie udało się uzyskać nawet 30 % ilości wody jaką potrzebuje ten gatunek do budowania plonu. I przede wszystkich zabrakło je w fazie strzelania w źdźbło oraz wiechowania.

Efektem jest silna redukcja poszczególnych elementów struktury plonu, co z pewnością będzie widać podczas żniw. Na dobre plony owsa jest jedynie szansa w południowych województwach lub w niewielkich enklawach, gdzie za sprawą opadów burzowych udało się zabezpieczyć rośliny w potrzeby wodne.

Owies jeszcze nie jest gotowy do zbioru, choć w wielu przypadkach to kwestia paru ciepłych i bezdeszczowych dni. Choć rośliny są wymęczone suszą, to jeszcze miejscami słoma bywa zielona co uniemożliwia omłot. W przypadku owsa jest zawsze ryzyko, że ziarno zacznie się osypywać. Dlatego należy możliwie jak najszybciej przejść do jego zbioru.

Owies jeszcze nie osiągnął dojrzałości żniwnej Fot. AK

Owies, często także jest wykorzystywany do siewu międzyplonów, szczególnie w mieszance z gorczycą, grochem czy łubinami.

A może owies ozimy?

Jednym ze sposobów złagodzenia wpływu suszy mogłaby się stać uprawa owsa ozimego zamiast jarego. Ta forma sprawdzą się dużo lepiej w regionach Europy Zachodniej, o łagodniejszym klimacie. Przykładowo owies ozimy dominuje nad jarym w Wielkiej Brytanii. W naszej szerokości geograficznej, gdzie zimy bywają mroźne uprawa formy ozimej jest obarczona ryzykiem. Jednak teoretycznie owies ozimy, który wchodzi w wiosenną wegetację już rozkrzewiony, może lepiej gospodarować wodą pozimową i tym samym jest mniej podatny na susze w czasie typowej wiosennej wegetacji.