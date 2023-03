Ostatnie dni przyniosły bardzo duże ożywienie w handlu zbożem. Mimo iż ceny gwałtownie spadły to podaż zboża jest bardzo wysoka. Niektóre skupy biją swoje rekordy dziennych przyjęć surowców rolnych. Co się dzieje?

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny zbóż, rzepaku i kukurydzy 9 marca 2023 r.

Znacznie zwiększyła się sprzedaż zbóż przez rolników.

Cena zbóż w ostatnich dniach się bardzo obniżyła.

Raport USDA nie wpłynął pozytywnie na pogłębiające się obniżki na giełdach towarowych.

To już nie tylko pojedyncze informacje od rolników, które spływały do naszej redakcji od kilku dni, nie tylko dane z mediów społecznościowych, ale też i potwierdzone przez nas w skupach. Rolnicy ruszyli ze sprzedażą swoich zapasów magazynowych. Trzymali ziarno od żniw, bo liczyli na wyższe ceny, ale jak się okazuje nie wytrzymali już tej walki nerwów, informacji o spadkach i mimo iż te rzeczywiście gwałtownie się obniżyły, to firmy skupowe odbierają coraz więcej towaru od naszych rolników. Zwłaszcza tyczy się to regionów graniczących z Ukrainą. Mamy dane, że podaż ziarna jest wręcz rekordowa, którą zwykle notuje się w czasie zbiorów. Ogólnie największy ruch (podaż) jest widoczny na południowym-wschodzie kraju, w Małopolsce i na Mazowszu również, Wielkopolska też przyjmuje spore ilości. Śląsk i Pomorze, tam raczej jest spokojnie.

- Nadzieje na zwyżki cen są znikome. Duzi odbiorcy niemieccy ograniczają zakupy, a polski rolnik jest mało konkurencyjny. Wypracowują się dobre relacje handlowe z dostawcami z Ukrainy, które pewnie się utrzymają na przyszłe lata. Jest zagrożenie ze strony środków ochrony roślin (dopisek redakcji: pozostałości substancji czynnych), ale jeśli te relacje będą poprawne to rynek będzie otwarty na Ukrainę na kolejne lata – mówi nam anonimowe przedstawiciel jednego ze skupów.

Niestety o cenie płodów rolnych nie można powiedzieć nic dobrego. Ta cały czas spada, a w ostatnich dniach zniżki są bardzo dotkliwe. Są firmy, które oferują za pszenicę i to konsumpcyjną poniżej 1000 zł za t. W naszym zestawieniu tona tego ziarna kosztuje od 906 do 1120 zł. Ale mamy informacje od rolników, że w województwie podkarpackim za tonę skupy oferują nawet tylko 840 zł za pszenicę paszową.