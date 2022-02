Cena pszenicy w skupach: Czego możemy się spodziewać w 2022 r.?

Perspektywy dla krajowych cen pszenicy w dalszej części roku są obarczone bardzo dużą niepewnością. Na to nakłada się niepewność odnośnie rozwoju sytuacji na Ukrainie – mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Pszenica: Cena skupu

– Od początku nowego roku w Polsce obserwujemy dość stabilne poziomy średnich cen skupu, nieco niższe od szczytów z grudnia 2021 r. Dane GUS wykazały wyraźne osłabienie aktywności eksportowej w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, a według informacji płynących od instytucji branżowych na początku 2022 r. nadal pozostaje ona dość niska. Mimo to na rynku krajowym cały czas brakuje podaży, gdyż duża część producentów przetrzymuje ziarno w oczekiwaniu na dalszy rozwój globalnej sytuacji, licząc na powrót wzrostowego trendu cen – mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Jak zaznacza, znaczną rolę odgrywają tu wysokie koszty produkcji rolniczej, w szczególności nawozów, które pod koniec 2021 roku były dwu-trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej.

– Ze strony producentów zbóż płyną głosy, że obecne ceny skupu nie pokrywają tak silnego wzrostu kosztów, co ogranicza skłonność do sprzedaży. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że producenci przed nowym sezonem będą potrzebowali płynności, a w dalszej przyszłości – po tegorocznych żniwach – miejsca w silosach na nowe ziarno. Może to powodować, że w kolejnych miesiącach podaż zacznie rosnąć – tłumaczy Paweł Kowalski.

