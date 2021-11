Cena pszenicy wyniesie 1800 zł/t? Przy tych kosztach, średnie gospodarstwa i tak ucierpią

O obecnej sytuacji na rynku płodów rolnych i środków produkcji, ale też i wyzwaniach związanych z wejściem w życie założeń Europejskiego Zielonego Ładu rozmawialiśmy podczas konferencji Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021” z Rafałem Mładanowiczem, przewodniczącym Rady Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Mładanowicz wziął udział w inauguracyjnej debacie naszej konferencji pt. Jakie wyzwania czekają rolników realizujących Zielony Ład? I właśnie o te wyzwania, ale głównie z perspektywy młodych rolników, którzy dopiero przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, zapytaliśmy naszego gościa.

Zielony Ład szansa czy zagrożenie

- Wielu młodych rolników jeszcze nie przejęło gospodarstw. Oni bardzo często dzierżawią gospodarstwa od swoich rodziców. Ta ustawa, która wchodzi od pierwszego stycznia powoduje olbrzymi lęk (..) ci co są faktycznie właścicielami, patrzą z dużym niepokojem. Bo to jest też grupa, która najwięcej w ostatnich latach zainwestowała. Tam zobowiązania długoterminowe idą w miliony złotych – mówi nam Rafał Mładanowicz.

Sam osobiście EZŁ postrzega w dwóch skrajnych aspektach. – On będzie powodował, że średnie gospodarstwa, które mamy w Polsce, chyba najgorzej to odczują. Dlatego, że ich skala produkcji nie jest skalą znaczącą – podkreślił. Ale prowadzi gospodarstwo ekologiczne i dla tej produkcji widzi szanse.

Co z opłacalnością w rolnictwie mając w tle wzrost cen środków produkcji?

- Średnie gospodarstwa najbardziej ucierpią. Tak samo te gospodarstwa, które w profilu produkcji roślinnej „krążą” wokoło średniej naszej krajowej wieloletniej. To wynika, nie tylko z tego, że mają słabą ziemię, ale też, że mają słabą technologię produkcji, słabą ochronę, czyli nie są w stanie przekroczyć naszej średniej wieloletniej. A koszty faktycznie w przełożeniu do przychodów, gwałtownie wzrosły. Te gospodarstwa to są bankructwa – podkreślał.

W innej sytuacji są gospodarstwa towarowe. – Nie ma szans, żeby rynki światowe „przydołowały” w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy. Bo już mamy zapowiedzi, że rzepak za chwilę będzie pewnie w kontraktacji na żniwa przekraczał 3 tys., a pszenica do 1800 zł dociągnie. Czyli w rozliczeniu żniwa 2022 r. może się okazać, że to nie będzie wcale tak źle wyglądało. To jest tylko „gdybanie” – mówił nam Mładanowicz.

Więcej w wideo poniżej.

Zachęcamy też do obejrzenia pełnej retransmisji wszystkich sesji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.