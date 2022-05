Jak co tydzień przedstawiamy aktualne ceny skupu pszenicy, rzepaku, kukurydzy oraz innych zbóż z krajowych punktów skupu. Rzepak odnotował znaczący spadek wartości w stosunku do cenników z ubiegłego tygodnia.

Na wtorkowej sesji giełdy notowania rzepaku mocno spadły.

Do przyczyn spadku notowań płodów rolnych należy zaliczyć m.in. optymistyczne prognozy produkcji i eksportu rosyjskich zbóż oraz koncepcję utworzenia korytarza humanitarnego dla ukraińskiego ziarna.

Cena pszenicy w rejonach granicy ukraińskiej jest 100 zł niższa, niż na północy kraju, gdzie wynosi ok. 1700 zł/t netto.

W krajowych skupach średnia cena netto tony rzepaku to 4280 zł, pszenicy - 1640 zł, z kolei za kukurydzę można otrzymać średnio 1400 zł/t.

Wczorajsze spadkowe notowania giełdy znacząco obniżyły cenę rzepaku. Sprawdziliśmy także, jak kształtują się notowania pozostałych gatunków zbóż.

Pszenica na południu Polski tańsza, niż na północy?

Jak informował dziś eWGT, na wczorajsze spadkowe notowania pszenicy i rzepaku duży wpływ miała optymistyczna prognoza produkcji oraz eksportu wspomnianych surowców z Rosji. Do przyczyn należy także zaliczyć presję społeczności międzynarodowej, by Rosja odblokowała ukraińskie porty. Jednocześnie Komisja Europejska dokłada wszelkich starań by uruchomić alternatywne drogi transportu dla ukraińskich zbóż, których według różnych szacunków, w ukraińskich magazynach zalega 20-30 mln ton z przeznaczeniem na eksport.

Media społecznościowe obfitują w komentarze, jakoby w rejonach Polski południowo-wschodniej ceny pszenicy konsumpcyjnej były znacznie niższe, niż na północy. Pisaliśmy o tym w zeszłym tygodniu.

Porównajmy zatem aktualne ceny pszenicy we wspomnianych wcześniej rejonach. Podmioty prowadzące handel blisko ukraińskiej granicy oferują za tonę ziarna pszenicy konsumpcyjnej 1600 zł (Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.), na północy Polski z kolei za surowiec tej samej jakości rolnik może otrzymać 1700 zł. Biorąc pod uwagę wysokie koszty transportu różnica w oferowanej cenie jest uzasadniona.

Po ile rzepak, pszenica konsumpcyjna i kukurydza?

Obecnie przedsiębiorstwa zajmujące się handlem zbożami płacą za tonę pszenicy konsumpcyjnej od 1550 do 1700 zł netto, średnia cena wynosi 1640 zł i jest to spadek o 30 zł na tonie w stosunku do ubiegłego tygodnia. W przypadku rzepaku rolnik może otrzymać średnio 4280 zł za tonę nasion netto i jest to obniżka aż o 300 zł w porównaniu do danych sprzed 7 dni. Skupujący płacą za ,,czarne złoto" od 3950 zł do 4500 zł/t netto. Spadek, średnio o 50 zł/t ziarna odnotowała także kukurydza, której tona ziarna kosztuje w polskich skupach statystycznie 1400 zł/t. Minimalna cena odnotowana przez nas to 1380 zł, natomiast najwyższa - 1440 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 25 maja 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1600.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica paszowa – 1580,

- pszenżyto – 1400.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1500,

- jęczmień konsumpcja – 1450,

- rzepak – 4500.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1550.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1700-1760,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1430,

- żyto paszowe – 1350,

- żyto konsumpcyjne – 1370-1400,

- jęczmień konsumpcyjny – 1450,

- rzepak – 4400,

- kukurydza sucha – 1380,

- owies – 1000,

- groch – 1500,

- bobik - 1480,

- łubin – 1500.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 1620,

- pszenżyto - 1490-1500,

- kukurydza sucha - 1410.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1350,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1350,

- jęczmień konsumpcja – 1350,

- rzepak – 3950.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1700,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1400,

- żyto paszowe – 1360,

- żyto konsumpcyjne – 1400,

- jęczmień paszowy – 1400,

- rzepak – 4400,

- kukurydza sucha – 1400.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1650,

- pszenica paszowa - 1600,

- pszenżyto – 1470,

- jęczmień konsumpcyjny – 1420,

- rzepak – 4400,

- kukurydza sucha – 1380.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1610,

- pszenica paszowa – 1570,

- pszenżyto – 1400,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1350,

- jęczmień paszowy – 1330,

- rzepak – 4445,

- kukurydza sucha – 1380,

- owies – 1000,

- groch – 1210.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1550-1600,

- pszenica paszowa – 1450,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1350,

- rzepak – 3950.

Street retail

- rzepak – 4300.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenżyto – 1400,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień konsumpcyjny – 1400,

- rzepak – 4000,

- kukurydza sucha – 1400.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1400,

- jęczmień paszowy – 1400,

- groch – 1600,

- bobik – 1600.

WIPASZ S.A. oddział w Morągu

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1400,

- jęczmień paszowy – 1400,

- groch – 1600,

- bobik – 1600.

WIPASZ S.A. oddział w Gałwunach k. Kętrzyna

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1350,

- jęczmień paszowy – 1350,

- groch – 1550,

- bobik – 1550.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1700,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1450,

- żyto paszowe – 1330,

- jęczmień paszowy – 1450,

- rzepak – 4400,

- kukurdza mokra - 1050 stary zbiór; 950 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 1480.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o

- pszenica konsumpcyjna – 1620,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1420,

- żyto paszowe – 1390,

- jęczmień paszowy – 1420,

- kukurydza sucha - 1440.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1700,

- pszenica paszowa – 1500,

- kukurydza sucha – 1400.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1700,

- pszenica paszowa – 1650,

- pszenżyto – 1400,

- jęczmień konsumpcja – 1300,

- rzepak – 4300,

-kukurydza sucha – 1400.