APK-Inform: niewielu armatorów chce wysyłać swoje statki po zboże do odblokowanych ukraińskich portów; Fot Shutterstock

Według APK- Inform, ukraińscy eksporterzy są często zmuszeni do oferowania zboża po cenie niższej niż cena rynkowa ze względu na duże ryzyko i niechęć armatorów do korzystania z odblokowanych ukraińskich portów morskich.

Obecnie ukraińską pszenicę i kukurydzę o zawartości białka 11,5 proc. można wycenić na 340-360 i 315-335 dolarów/t FOB lub nawet więcej. Jednak w obecnych warunkach ukraińscy handlowcy zmuszeni są oferować zboże w cenie odpowiednio około 290 i 260 dolarów/t FOB, czyli bardzo tanio, biorąc pod uwagę koszty logistyki i produkcji.

Jak powiedziała szefowa rynków lokalnych w APK-Inform, wielu importerów nadal nie akceptuje tych cen. Na przykład Rosja eksportuje pszenicę konsumpcyjną i kukurydzę suchą po około 350+ i 335+ dolarów/t FOB, podczas gdy Ukraina nie może tego zrobić.

Dodała też, że ​​ tureccy importerzy nadal chcą uzyskać 25 proc. rabatu.

Wciąż też nie widać dużego popytu z odległych krajów, a ceny są pod presją ograniczonego rozwoju eksportu i rynku krajowego. Niewielu armatorów chce wysyłać swoje statki do odblokowanych ukraińskich portów.

W tym samym czasie koszty frachtu z dostawą do Turcji spadły 2 razy, a ubezpieczenia ładunku z 4 do 1,5 proc., co może stymulować popyt z Turcji.