Co się dzieje na rynku zbóż? Bardzo dużo. Jak informuje Reuters, oczekuje się, że Rosja, Ukraina, Turcja i ONZ podpiszą w tym tygodniu porozumienie mające na celu wznowienie transportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. To zmieni sytuację na rynkach. A w Polsce trwają żniwa. Cena pszenicy owszem jest wyższa niż w ubiegłe żniwa, ale też o wiele więcej rolnik musi zapłacić za usługę zbioru tego ziarna. W ubiegłym roku „skoszenie” 1 ha kosztowało 380-400 zł, teraz ta wartość poszybowała do 500-750 zł.

Trwają żniwa. Jęczmień ozimy jest już przeważnie na końcówce zbiorów, ale rzepak i pszenica ruszyła już na dobre. Koszone są też pierwsze plantacje żyta i pszenżyta. Ba, nawet w niektórych gospodarstwach rzepak udało się już zwieść do magazynów, co widać z informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych.



Żniwa 2022. Jakie ceny zbóż?

Wiele mówi się o cenach surowców, które są niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale też wyższe niż rok wcześniej. Na przykład w lipcu 2021 r. tona jęczmienia w skupach wyceniana była na ok. 700 zł/t, pszenica na ok. 800 zł, a rzepak na ok. 2300 zł/t netto. Teraz te wartości jęczmienia to 1070-1200 zł, pszenicy 1200-1530, a rzepaku 2900-3050 zł.

Ale zapomina się o tym o ile wzrosły w tym sezonie koszty zużycia środków produkcji, paliwa czy teraz finalnie sam koszt zebrania tych płodów rolnych. Te ceny w zależności od regionu, areału przeznaczonego do zbioru, stanu technicznego kombajnu i wielu innych niuansów oceniane są od 500 do 750 zł za hektar. A Wy ile płacicie „za kombajn”?

Poza tym, jak dowiadujemy się w skupach, podaż ziarna jest niska. Rolnicy jak mogą to magazynuję płody rolne. Plony rzepaku sięgają ok. 3,5 t/ha.

Ocena rynku zbóż na świecie

Co na giełdach? Ten tydzień przyniósł przeważnie obniżki notowań zbóż oraz roślin oleistych na giełdach towarowych. Dopiero wczoraj zanotowano delikatne wzrosty, kiedy to w kontrakcie z dostawą we wrześniu pszenica wyceniana była na Matif na 340,00 euro/t (1619 zł/t). Przypominamy, że np. 6 lipca pszenica notowana była na 1560 zł/t, 16 czerwca na 1855 zł/t, na 17 maja (rekordowe) – 2047 zł/t, ale już 13 kwietnia – 1719 zł, 25 marca – 1650 zł, a 23 lutego – 1266 zł/t. W okresie grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r., poprzedzającym wybuch wojny w Ukrainie, tona pszenicy na Matif była wyceniana na ok. 1100 zł.

Duże spadki dzisiaj zanotował rzepak. Ten w skupach obecnie kosztuje ok. 3000 zł/t, a na giełdzie Matif w kontrakcie z dostawą w sierpniu spadły wczoraj o 4,4 proc. i wyniosły 630,00 euro/t (2999) zł/t) i co ciekawe były tylko o 17,7 proc. wyższe niż przed rokiem.

Zdaniem Mirosława Marciniaka, analityka InfoGrain, który w cotygodniowym raporcie, ocenia sytuację rynkową, te ostatnie solidne przeceny na giełdach towarowych to przede wszystkim pochodna sytuacji na rynkach kapitałowych i surowcowych. Jego zdaniem, widmo recesji powoduje odpływ kapitału spekulacyjnego do bardziej „bezpiecznych” przystani. Ważny jest też fakt, że na półkuli północnej, również i w Polsce, trwają żniwa. A to czas kiedy podaż surowca jest większa , a tym samym ceny również spadają. Zbiory w południowych i zachodnich regionach Europy, mimo problemów z suszą, wstępnie zapowiadają się na nie niższe od średnich wieloletnich.

Co się dzieje u nas? - Import ukraińskich zbóż w dalszym ciągu destabilizuje krajowy rynek. W najgorszej sytuacji znajdują się rolnicy z Polski południowo-wschodniej, którzy mają problemy ze zbytem ubiegłorocznych zbóż. Nadmierny import wpływa także na logistykę – oprócz ogromnych wzrostów stawek transportowych, problemem jest znalezienie przewoźników – podawał w raporcie Mirosław Marciniak.

Żniwa 2022. Bieżąca sytuacja w Polsce

Ostatnio 20 lipca w resorcie rolnictwa odbyła się konferencja wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, o czym pialiśmy w tekście poniżej.

Omówił on m.in. bieżącą sytuację na rynku zbóż w Polsce. Przedstawił, że w nowy sezon wchodzimy z ok. 5 mln ton zapasów zbóż z poprzedniego sezonu. Powiedział, że szacunkowa wielkość zbiorów w tym sezonie to ok. 32 mln ton zbóż, a zapotrzebowanie na zboże w Polsce wynosi ok. 20 mln ton. Dodał, że aktualne zdolności eksportowe Polski to ok. 7 mln ton zbóż, a od rozpoczęcia wojny w Ukrainie do 30 czerwca br. do Polski wwiezionych zostało ok. 640 tys. ton zbóż z Ukrainy, z czego ok. 98 proc. stanowiła kukurydza.

Jak uzupełnił, część ukraińskiej kukurydzy została reeksportowana do Europy Zachodniej, głównie do Hiszpanii, a część została w Polsce. Stąd w jego opinii, lokalnie, w pobliżu granicy z Ukrainą, niektóre magazyny zbóż mogą obecnie być pełne.

Czy będzie odblokowanie portów czarnomorskich?

Ostatnio też napływają optymistyczne informacje w sprawie ewentualnego odblokowania ukraińskich portów, w które zaangażowała się Turcja i ONZ. Takie posunięcie całkowicie zmieniłoby sytuację na rynku.

Jak donosi Reuters, ubezpieczyciele statków szukają kolejnych gwarancji na ukraińskim korytarzu zbożowym. Firmy ubezpieczeniowe mają być skłonne ubezpieczać statki płynące przez proponowany korytarz, aby wydostać ukraińskie zboże tylko wtedy, gdy pojawią się ustalenia dotyczące międzynarodowej eskorty marynarki wojennej i też zostanie przedstawiona jasna strategia radzenia sobie z minami morskimi.

- Oczekuje się, że Rosja, Ukraina, Turcja i ONZ podpiszą w tym tygodniu porozumienie mające na celu wznowienie transportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Ukraińskie porty zostały zamknięte od czasu rosyjskiej inwazji w lutym, którą Moskwa nazywa „specjalną operacją wojskową”, a ubezpieczyciele morscy z siedzibą w Lloyd's of London i szerszym londyńskim rynku ubezpieczeń komercyjnych czekają na więcej gwarancji, biorąc pod uwagę potencjalne straty związane z każdym statkiem – czytamy na reuters.com.

Cennik zbóż i rzepaku – lipiec 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 21 lipca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).



Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1400.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Osadkowski S.A. (dolnośląskie)

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1200,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3000.

Młyn-Pol

- rzepak – 2920.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1400-1450,

- pszenica paszowa – 1200,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 2920,

- kukurydza sucha – 1200.

Gołańcz Piast

- pszenica konsumpcyjna – 1320,

- pszenżyto – 1200,

- rzepak – 2830,

- kukurydza sucha – 1280.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1380,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Agroland

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- pszenica paszowa – 1400,

- rzepak – 3000.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto – 1150,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień paszowy – 1130,

- jęczmień konsumpcyjny – 1200,

- rzepak – 3150.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1300,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 2900,

- kukurydza sucha – 1180.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1140,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień paszowy – 1140,

- rzepak – 3030.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1150,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1300.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1320,

- pszenżyto – 1160,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień paszowy – 1160,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1220,

- owies – 900.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1370,

- pszenica paszowa – 1280,

- pszenżyto – 1090,

- żyto paszowe – 960,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień konsumpcyjny – 1100,

- jęczmień paszowy – 1070,

- rzepak – 2930,

- kukurydza sucha – 1220,

- owies – 900,

- groch – 1210.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna –1400,

- pszenica paszowa – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- rzepak – 3125.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto - 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- jęczmień paszowy – 1100,

- owies – 900-950.

Street Retail

- rzepak – 3050.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna –1500,

- pszenżyto - 1150,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3100,

- kukurydza sucha – 1300.

PHU Lech Świebodzin

- pszenica konsumpcyjna –1500,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto - 1200,

- żyto konsumpcyjne – 1050,

- jęczmień paszowy – 1140,

- rzepak – 3000,

- groch – 1450,

- łubin – 1450.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka, oddział w Morągu, oddział w Gałwunach k. Kętrzyna

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto - 1000,

- żyto paszowe – 900,

- jęczmień paszowy – 1150,

- groch – 1400,

- bobik – 1400.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna –1400,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto -1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha- 1270.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1530,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1220,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1170,

- kukurydza sucha – 1250,

- rzepak – 3000,

- groch – 1530.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp.

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenżyto – 1280,

- żyto paszowe – 1130,

- jęczmień paszowy – 1180,

- kukurydza sucha – 1260,

- rzepak – 2900.

BayWa Agro Polska

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1430,

- pszenżyto – 1250,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2950,

- kukurydza sucha - 1250.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenżyto - 1100,

- jęczmień paszowy - 1100,

- rzepak - 2900,

- żyto konsumpcyjne - 1000,

- pszenica konsumpcyjna - 1500.