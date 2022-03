Cenniki pszenicy i rzepaku w skupach zmieniają się z godziny na godzinę. Rzepak nawet po 3850 zł/t

Zbieraliśmy dzisiaj dla Państwa, jak zwykle, ceny płodów rolnych, w wybranych skupach na terenie kraju. Okazuje się, że owszem mamy do czynienia z podwyżkami, zwłaszcza rzepak poszedł w górę, ale zaznaczono, że to jest cena dnia, a nawet z konkretnej godziny. Cenniki zmieniają się bardzo szybko. - Już trzeci raz dzisiaj zmieniamy - podają. Czasem firmy nawet takowego nie posiadają, bo notowania giełdowe zmieniają się bardzo dynamicznie.

Śledzimy aktualną sytuację na rynku płodów rolnych. Sprawdziliśmy, czy wraz ze znacznym wzrostem cen pszenicy czy rzepaku na giełdach, które są wynikiem wojny na Ukrainie, wzrosły też ceny w naszych rodzimych punktach skupu. Okazuje się, że tak. Najbardziej to widać na przykładzie rzepaku, gdzie maksymalnie kosztuje on 3900 zł/t. Ale są też takie miejsca, gdzie sięgają one jedynie 3 tys. zł. Są duże dysproporcje.

Cena pszenicy w firmach z którymi się kontaktowaliśmy nie jest tak wysoka tak jak na giełdach i zbliża się do 1500 zł/t, maksymalnie z naszych danych wynika, że osiągnęła 1470 zł. Za to, jak się dowiadujemy, ceny zmieniają się z godziny na godzinę i warto właśnie przy nich podawać nie tylko dzień (termin zbierania danych), ale również właśnie konkretną godzinę. Tak bardzo rynek nie wie jak się zachować w obecnej, bardzo niepewnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej. Podzielcie się ile w Waszych skupach można dostać za surowce rolne?

Ceny zbóż i rzepaku na giełdach a wojna na Ukrainie

Tymczasem na światowych giełdach towarowych ceny są bardzo wysokie i nadal wzrastają. Trzeba też wziąć pod uwagę, że bardzo osłabiła się nasza waluta i „przelicznik” na złotówki jest też bardzo wysoki. Jedno euro kosztuje ok. 4,8 zł, a dolar – 4,25 zł.

Jak pisał Tomasz Roszkowski na farmer.pl, pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała wczoraj na MATIF o 8,9 proc. do 351,25 euro/t (1659 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 43,4 proc. - jest najdroższa w historii notowań. A notowania rzepaku, pokrywają się z tym co u nas, czyli w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie wzrosły wczoraj o 9,3 proc. do 825,75 euro/t (3901) zł/t,) i były o 64,3 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem.

Zdaniem ekspertów rynku, inflacja cen żywności może przyspieszyć. Trwa wojna w „spichlerzu Europy”. A przed nami wiosna. Wielu ukraińskich rolników nie będzie miało możliwości wysiać upraw jarych, a nikt jeszcze nie myśli o zbiorze ozimych. To jest zbyt odległa perspektywa ludzi, którzy muszą myśleć o tym co tu i teraz, aby przetrwać. Nawet z powodu problemów z dostępem do paliwa, a także bardzo możliwymi stratami w infrastrukturze, rolnicy raczej nie ruszą w pole.

My, jako bezpośredni sąsiad, też możemy mieć zachwiany łańcuch dostaw środków produkcji, a także podwyżki ich cen. Problem też z dostępem do paliwa i pasz, o czym informują poprzez media społecznościowe rolnicy. A mamy przedwiośnie. Poza tym z powodu drogich i nadal rosnących cen nawozów, rolnicy ograniczają ich stosowanie, co może odbić się również na wielkościach plonu. Jak się dowiadujemy jest też kłopot z pozyskaniem materiału siewnego, zwłaszcza roślin wysokobiałkowych, ale też np. słonecznika, z którego uprawy słynie właśnie Ukraina.

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynkach

Jak już pisaliśmy na farmer.pl Izba Zbożowo-Paszowa oceniła, że o ile nie zagraża nam zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, to już możemy się spodziewać ograniczonej podaży i zaniku eksportu związanego z eksportem, co przełoży się na większy popyt na polskie zboża. A ceny produktów rolnych na światowych giełdach i sklepowych półkach będą rosły. Bo te dwa kraje, czyli Ukraina i Rosja, odpowiadają w sumie za 30 proc. eksportu pszenicy. I są też dużymi eksporterami zboża do Afryki, Turcji, Chin i krajów Bliskiego Wschodu, a porty przeładunkowe i możliwość eksportu z Ukrainy są wstrzymane. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się jeszcze wydarzy.

Zakupy zbóż są bardzo rozchwiane. Rynek reaguje bardzo nerwowo, bo właśnie te są ogromnym eksporterem zbóż.

📈 Wheat Soars to 14-Year High as Russia Invasion Chokes Trade



~ The world’s staple grains extended their blistering rally as Russia’s war on Ukraine stifles shipments from some of the biggest suppliers. https://t.co/FTecvzScnQ pic.twitter.com/VznyO9WpL0 — PiQ  (@PriapusIQ) March 2, 2022

Ceny pszenicy i rzepaku marzec 2022 – wojna na Ukrainie

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 2 marca 2022 r. (ok. godz. 12.00) w poszczególnych punktach skupu w zł/t (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. – brak cennika ze względu na zbyt dynamiczne notowania giełdowe.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- żyto konsumpcyjne – 1150.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- pszenica paszowa – 1380,

- pszenżyto – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1000,

- kukurydza sucha – 1200.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto – 1080,

- jęczmień paszowy – 1050,

- kukurydza sucha – 1050,

- owies – 900.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1000.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1280,

- pszenica paszowa – 1240.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1450-1470,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1050,

- żyto paszowe – 960,

- żyto konsumpcyjne – 980-990,

- jęczmień paszowy – 1000,

- rzepak – 3850,

- kukurydza sucha – 1250,

- owies – 800,

- groch – 1300,

- bobik – 1300,

- łubin – 1300.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1350,

- żyto konsumpcyjne – 980.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- pszenica paszowa – 1130,

- pszenżyto – 1000,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień konsumpcyjny – 1000,

- jęczmień paszowy – 950,

- rzepak - 3000.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1400,

- pszenica paszowa - 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto konsumpcyjne – 1020,

- jęczmień konsumpcja – 1150,

- rzepak – 3800,

- kukurydza sucha – 1200.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1340,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1080,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień konsumpcyjny – 1240,

- jęczmień paszowy – 1220,

- rzepak – 3900,

- kukurydza sucha – 1380,

- owies – 880,

- groch - 1080.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1220 - 1300,

- pszenica paszowa – 1130,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 1000.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1250-1300,

- pszenżyto – 1100,

- żyto paszowe – 1000,

- jęczmień paszowy – 1100,

- owies – 850.

Street Retail

- rzepak - 3400.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1330,

- pszenica paszowa – 1280,

- pszenżyto – 1050,

- żyto paszowe – 1000,

- jęczmień paszowy – 1000,

- rzepak – 3150,

- kukurydza mokra – 800; nowe zbiory 700,

- kukurydza sucha – 1180.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1340,

- pszenżyto – 1180,

- żyto paszowe – 1150,

- żyto konsumpcyjne – 1190,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 3850,

- kukurydza sucha – 1220,

- owies – 930,

- groch – 1450.