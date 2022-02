Ceny i dostępność zapraw nasiennych dla zbóż jarych? Czy jest drożej?

Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, ale także w południowej Wielkopolsce, już od kilku dni panują temperatury, które pozwalają powoli myśleć o siewie najwcześniejszych zbóż jarych. Wiele gospodarstw zdecyduje się na wysiew własnego ziarna, a co za tym idzie, trzeba będzie sięgnąć po zaprawę. Jak kształtuje się dostępność oraz ceny zapraw nasiennych?

Ceny zapraw nasiennych wahają się w szerokich granicach. W dużej mierze zależy ona od składu zaprawy.

Większość dystrybutorów nie przewiduje by zabrakło w sezonie tego typu produktów.

Najtańsze jednoskładnikowe

Zaprawa nasienna jest w większości przypadków w istocie fungicydem – to pierwszy środek ochrony roślin, który stosujemy w uprawie. Ma chronić przed chorobami w okolicach wschodów (zgorzele, septoriozy plew, śnieć, głownie etc). Wachlarz produktów do zaprawiania jest dość szeroki – w Polsce mamy zarejestrowane 104 produkty (choć nie wszystkie w zbożach jarych).

Najtańsze są rzecz jasna zaprawy oparte o jedną substancję aktywną (np. preparaty z tebukonazolem „solo”). Oczywiście tak jak i w przypadku innych pestycydów cena uzależniona jest od wielkości opakowania – słowem: im więcej, tym taniej.

I tak np. oparta o tebukonazol zaprawa Orius Extra 02 WS kosztuje od 21 zł za opakowanie 0,3 kg (bez kosztów dostawy). Biorąc pod uwagę, że dawka preparatu to 150 g na 100 kg ziarna, uzyskujemy koszt zaprawienia na poziomie 10,5 zł / dt. Ten sam produkt w opakowaniu 1,5 kg kosztuje ok 85 zł – takie opakowanie pozwoli na „obejcowanie” tony ziarna. Koszt jest wówczas minimalnie niższy – to ok 8,50 zł/dt. Podobnie kształtują się ceny na popularny produkt Funaben, również oparty o tebukonazol.

Droższe zaprawy to unikatowe substancje

Oparty o dwie substancje, często wybierany przez rolników, preparat Kinto Duo, kosztuje ok 140 zł za opakowanie litrowe. Przy etykietowej dawce 200 ml/100 kg z małego opakowania przygotujemy pół tony ziarna, a koszt zaprawienia to ok 28 zł/dt. Ciekawie wypada jedna z cenionych przez praktyków zapraw – Systiva 333 FS od BASF. Z opakowania litrowego zaprawimy ok 1,3 t ziarna (w przypadku jęczmienia jarego rejestracja mówi nam o dawce 75 ml/100kg ). I choć koszt zaprawienia jest tu najwyższy, to pamiętajmy, że również i odpowiadająca za działanie produktu substancja aktywna – fluksapyroksad – jest unikatowa. Sama zaś cena zaprawienia 100 kg nasion oscyluje w granicy ok 45 zł.

Co z dostępnością zapraw nasiennych?

Tak, jak w przypadku wszystkich środków ochrony roślin, zaprawy także podrożały. Zwyżki wynoszą 5 – 20%, choć są przypadki odbiegających od tego przedziału. Taniej można czasem zakupić produkty z tamtego roku, choć duże firmy dystrybucyjne starają się raczej ograniczać zapasy magazynowe i starają się nie zostawać ze stokiem magazynowym po sezonie.

Jeśli chodzi o dostępność, to przedstawiciele firm dystrybucyjnych w większości przypadków informują, że nie powinno być problemów z zakupami. Choć, tak jak w przypadku innych preparatów, być może nie uda się zawsze zakupić zaprawy w każdym możliwym opakowaniu (wiąże się to m.in. z ogólnymi problemami w gospodarce światowej związanymi z produkcją i dostępnością opakowań, a szerzej z niełatwą sytuacją na rynku tworzyw sztucznych). Niektóre firmy jak na razie nie dysponują jeszcze towarem, choć handlowcy deklarują, że został on zamówiony i lada moment powinien pojawić się na magazynie. Biorąc pod uwagę, że sezon zasiewów zbliża się nieuchronnie, dobrze aby zaprawy już pojawiały się na półkach sklepów z branży agro.

Niemniej warto zwrócić uwagę, że zaprawy nie są łatwym towarem w planowaniu dla firm dystrybucyjnych – zwłaszcza w przypadku zbóż jarych. Ich areał ogólnie nie jest duży w kraju, a trudno przewidzieć decyzje zakupowe samych plantatorów – tym bardziej, że udział kwalifikowanego materiału siewnego i tego z własnego zbioru rok do roku nie jest równy. Poza tym część gospodarstw długo wstrzymuje się z decyzją, co zasiać – klasyczne zboże jare czy może jednak kukurydzę. Stąd wynikać mogą problemy z precyzyjnym planowaniem zakupów zapraw przez dystrybutorów.