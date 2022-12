Koniec roku przyniósł ogromne zamieszanie na rynku surowców rolnych Wszystkie w ostatnim tygodniu bardzo potaniały, zwłaszcza kukurydza. W badanych przez nas skupach tona mokrego ziarna tego gatunku wyceniania jest na jedyne 600 zł, a nawet niżej. Co ważne trudno jest też sprzedać ziarno. Nie ma na niego popytu, ale podaży na pozostałe ziarno oprócz kukurydzy też nie.

Z tego artykułu można dowiedzieć się jakie są obecnie ceny zbóż, rzepaku i kukurydzy.

Podajemy ile kukurydzy i rzepaku zaimportowaliśmy z Ukrainy.

Na spadek cen surowców rolnych ma wpływ nie tylko import z Ukrainy.

Sytuacja na rynku się bardzo zaogniła. Zwłaszcza podczas ostatnich kilku tygodniach dało się zauważyć nadmierny napływ kukurydzy z Ukrainy. To sprawiło, że skupy się nią zapełniły. Informowaliśmy na portalu farmer.pl, że importowane są też duże ilości tzw. zboża technicznego.

Na wzmożony przewóz ziarna z Ukrainy zareagował komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Powiedział on podczas konferencji w Senacie "Zielony Ład w rolnictwie, a realizacja KPS" w dniu 7 grudnia 2022 r., że będzie się opowiadał za wprowadzeniem ograniczeń importowych z Ukrainy. O tym więcej w artykule poniżej. Ale zdaniem rolników te działania są zbyt późne. Z kolei jak napisał na koniec wczorajszego dnia PAP, Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, poinformował, że to zboże od tego poniedziałku nie wpływa do Polski. Pytanie ile go wpłynęło wcześniej?