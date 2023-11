Zaczęła się jesień, powoli kończą się prace polowe, a wielu rolników przygotowuje zapasy środków produkcji na wiosenne zabiegi. Sprawdzamy u dystrybutorów z całej Polski, jak kształtują się obecnie ceny i dostępność kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych. Ile kosztuje pszenica jara czy owies?

Zboża jare, choć siane rzadziej niż ozime, mają duży udział w strukturze zasiewów. Ceny kwalifikowanego materiału siewnego, podobnie jak choćby nawozów, są zróżnicowane i nie każda firma posiada w ofercie wszystkie gatunki czy wybór odmian. Z zebranych u poszczególnych dystrybutorów cen została wyliczona średnia, a więc każdą odmianę można znaleźć na rynku zarówno taniej, jak i drożej.

Pszenica jara

Pszenica jara jest obok jęczmienia najczęściej sianym zbożem jarym. Widać to również w ofercie firm, z którymi się kontaktowaliśmy, gdzie dostępność i ilość odmian pszenicy oraz jęczmienia jest na podobnie wysokim poziomie. Zazwyczaj do wyboru od ręki są 3 odmiany. Średnio za tonę trzeba obecnie zapłacić 3000 zł. Najczęściej oferowane są odmiany Tybalt i Harenda, wyceniane średnio na odpowiednio 3100 zł/t i 3150 zł/t.

Jęczmień jary

Dostępność kwalifikowanego materiału siewnego jęczmienia jarego jest stosunkowo duża i porównywalna z pszenicą. Świadczy to o popularności tego gatunku tym bardziej, że każdy z dystrybutorów miał w ofercie średnio 3 odmiany do wyboru. Za tonę trzeba obecnie zapłacić średnio 2800 zł. Najczęściej oferowane są ex aequo odmiany Feedway i Farmer, średnio po odpowiednio 2850 zł/t i 3000 zł/t, a tuż za nimi odmiana Harris za średnio 3050 zł/t.

Pszenżyto jare

Dostępność kwalifikowanego materiału siewnego pszenżyta jarego wyraźnie mniejsza niż pszenicy i jęczmienia. Gatunek ten jest zdecydowanie rzadziej wysiewany od pozostałych zbóż jarych, o czym świadczy również niewielki wybór na rynku i dostępność zaledwie średnio jednej odmiany u dystrybutorów. Średnio za tonę trzeba obecnie zapłacić 3100 zł. Zdecydowanie najczęściej oferowana jest odmiana Mamut, kosztująca średnio 3200 zł/t.

Owies

Gatunek ten w ostatnim czasie wraca do łask w związku z zainteresowaniem jego ziarnem do celów opałowych. Dostępność kwalifikowanego materiału siewnego owsa potwierdziło tylko nieco więcej firm niż w przypadku pszenżyta jarego, z tym, że średnio dostępne są 2 odmiany. Za tonę trzeba obecnie zapłacić średnio 3000 zł. Dla porównania, rok temu było to średnio 2120 zł/t. Najczęściej oferowane są ex aequo odmiany Bingo i Kozak, obie za średnio 3050 zł/t.

Żyto jare

Żyto jare wysiewane jest znacznie rzadziej niż ozime. Dostępność kwalifikowanego materiału siewnego u dystrybutorów jest najmniejsza spośród zbóż jarych. Średnio za tonę trzeba zapłacić 2950 zł. Zdecydowanie najczęściej oferowana jest odmiana Bojko, wyceniana średnio na 2850 zł/t.