Ceny owsa gwałtownie rosną

Na światowym rynku ceny owsa przekroczyły nawet ostatnie rekordy ustanowione wiosną 2014 roku.

Obecne zbiory w Niemczech, wynoszące około 773 000 ton, są, o co najmniej 50 000 ton większe niż w roku ubiegłym. Niemieccy rolnicy ostatnio zebrali podobną ilość owsa 10 lat temu.

Jednak tak nie jest w Europie. Tam nowe zbiory wynoszące około 7,9 mln ton pozostają o około 400 tys. ton poniżej bardzo dobrego wyniku z poprzedniego roku wynoszącego 8,3 mln ton. Nie jest to jednak główny powód obecnego wzrostu cen, który najwyraźniej zaskoczył również wielu handlowców, rolników i analityków. Według wyliczeń Komisji europejski popyt na owies wynosi zaledwie 7,3 mln ton i teoretycznie mógłby być łatwo pokryty obecnymi zbiorami.

Powód wzrostu światowych cen owsa – podobnie jak w przypadku pszenicy twardej – leży za granicą, związany jest z Kanadą, największym światowym eksporterem owsa. Z powodu ekstremalnej suszy kanadyjscy rolnicy zebrali maksymalnie 3,8 miliona ton owsa. To o 700 tys. ton mniej niż rok wcześniej. Również w USA zbiory owsa były mniejsze niż przez dziesięciolecia.

W normalnych latach Kanadyjczycy eksportują od 2,6 do 3,0 mln ton owsa, głównie do USA, ale także do Europy. Kwota ta prawdopodobnie będzie teraz znacznie mniejsza.