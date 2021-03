Ceny surowców rolnych w górę. Po ile ziarno z tegorocznych zbiorów?

W ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowaliśmy ponowne wzrosty cen płodów rolnych, od rzepaku zaczynając, po pszenicę konsumpcyjną i zboża paszowe, na kukurydzy kończąc. Wszystko drożeje. Pytanie jak długo? Jakie ceny proponują firmy na ziarno z tegorocznych zbiorów?

Prezentujemy już nie tylko ceny surowców ze zbiorów roku 2020, ale również i te z tegorocznych. Pszenica konsumpcyjna obecnie kosztuje netto od 880 do 980 zł/t, pszenica paszowa od 850 do 940 zł/t, jęczmień od 735 do 815 zł/t, pszenżyto od 770 do 840 zł/t, żyto od 600 do 700 zł/t, owies od 550 do 620 zł/t, kukurydza sucha od 810 do 930 zł/t i rzepak od 2100 do 2350 zł/t.

Ceny pod zbiory roku 2021 przedstawione przez jedną z firm to netto w zł/t: pszenica konsumpcyjna - 750-800, pszenica paszowa - 700-715, pszenżyto - 650-680, żyto konsumpcyjne - 560-590, jęczmień konsumpcyjny - 650-680, rzepak - 1800-1850, kukurydza sucha - 700-730, bobik - 900-950.

Niestety mimo tych wysokich cen, na rynku polskim jest bardzo mało rzepaku, w wypadku zbóż sytuacja jest trochę lepsza, ale również można mówić o niskiej podaży ziarna.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 3 marca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- żyto konsumpcyjne - 750.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 2000,

- kukurydza sucha – 810,

- soja - 1350.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 930,

- pszenżyto – 770,

- jęczmień paszowy - 780.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 910.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 850.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 950-980,

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 660,

- żyto konsumpcyjne - 670-680,

- jęczmień konsumpcja – 800,

- rzepak – 2300,

- kukurydza sucha – 930,

- owies – 600,

- groch – 1010,

- bobik – 1030,

- łubin – 1030.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 920-930,

- pszenżyto - 800-810,

- jęczmień paszowy - 770-780,

- rzepak - 2100-2110,

- kukurydza sucha - 890-900.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 800,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień konsumpcyjny – 800,

- rzepak - 2400,

- kukurydza sucha – 900.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 910,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 650,

- żyto konsumpcyjne – 660,

- jęczmień paszowy – 770,

- rzepak – 2250,

- kukurydza sucha – 880,

- owies - 620.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 930,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy – 735,

- rzepak – 2270,

- kukurydza sucha – 860.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna - 940-980 stary zbiór/ 750-800 nowy zbiór,

- pszenica paszowa - 890-930 stary zbiór/ 700-715 nowy zbiór,

- pszenżyto - 820-840 stary zbiór/ 650-680 nowy zbiór,

- żyto konsumpcyjne - 660-700 stary zbiór/ 560-590 nowy zbiór,

- jęczmień konsumpcyjny - 800-815 stary zbiór/ 650-680 nowy zbiór,

- rzepak - 2300-2350 stary zbiór/ 1800-1850 nowy zbiór,

- kukurydza sucha - 925 stary zbiór/ 700-730 nowy zbiór,

- bobik - 900-950 nowy zbiór/ 1050-1100 stary zbiór.

Street retail

- rzepak – 2300.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 960,

- pszenica paszowa – 940,

- pszenżyto – 790,

- żyto paszowe – 690,

- rzepak – 2300,

- kukurydza sucha - 890.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 940,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 700,

- jęczmień paszowy – 780,

- rzepak – 2150,

- kukurydza sucha – 870,

- owies - 550.

