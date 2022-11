Mamy wiele sygnałów od rolników, że trudno jest sprzedać kukurydzę, bo magazyny są przepełnione tą z Ukrainy. Oferty pojawiające się na rynku są dużo niższe niż jeszcze kilka dni temu.

W ostatnim czasie obniżyły się ceny płodów rolnych. Wiele surowca napływa z Ukrainy.

Ceny kukurydzy spadły nawet do 650 zł/t mokrego ziarna.

Z tego artykułu dowiesz się, jaki jest cennik surowców rolnych – listopad 2022 r.

Stanowisko LIR w sprawie spadku cen kukurydzy, zbóż i rzepaku.

Miniony tydzień przyniósł znaczne obniżki w skupach. Spadły nie tylko ceny kukurydzy, ale pszenicy i rzepaku. Dodatkowo jest wiele sygnałów, że trafiło do nas bardzo dużo ziarna kukurydzy z Ukrainy, a jego cena jest bardzo niska, zwłaszcza w regionie przygranicznym, czyli w województwie lubelskim i podkarpackim. Tam tona mokrego ziarna kukurydzy wyceniana jest nawet na jedyne ok. 650 zł, kiedy w innych regionach to 850 zł/t.

Według danych Krajowej Administracji Skarbowej od 1 lipca do 30 września do Polski zaimportowano 692 tys. ton kukurydzy, czyli znacząco powyżej 17.5 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego roku. Aż 658 tys. ton stanowił ta z Ukrainy. Od wybuchu wojny do 30 września z Ukrainy wjechało łącznie aż 1,3 mln ton kukurydzy. Podobnie jest w wypadku rzepaku, tutaj też wiele go dostało się do nas oz naszych sąsiadów. Dane te udostępnił Mirosław Marciniak, niezależny analityk InfoGrain. Podał on, że według KAS, od 1 lipca do 30 września do naszego kraju zaimportowano 386 tys. ton rzepaku, czyli aż o 226 tys. ton więcej r/r. Aż 318 tys. ton stanowił rzepak ukraiński. W tym samym czasie Polska wyeksportowała tylko 95 tys. ton rzepaku, czyli dwukrotnie mniej rok do roku.