Ceny w skupach się nie zmieniły. Nadal są wysokie

W badanych przez nas firmach nie widać znacznych zmian wartości płodów rolnych. Utrzymują one wysoką cenę sprzed tygodnia.

Pszenica konsumpcyjna kosztuje obecnie od 850 do 894 zł/t netto, pszenica paszowa – od 800 do 900 zł/t netto. Za tonę rzepaku można dostać od 1800 do 2000 zł/t netto, a za kukurydzę suchą od 800 do 860 zł/t netto.

- Sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna, więc trudno jest prognozować jak będą zachowywały się ceny. Ton zakupom ziarna w dalszym ciągu nadają eksporterzy. Spodziewane utrzymanie dynamicznego tempa eksportu zbóż przynajmniej do końca I kwartału br. powoduje, iż firmy handlowe cały czas kupują ziarno na eksport z dostawą do portów w lutym-marcu-kwietniu br. Spodziewany dynamiczny eksport ziarna w I kwartale 2021 roku będzie czynnikiem wspierającym ceny zbóż na rynku krajowym – mówiła w rozmowie z portalem farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Cały wywiad poniżej.

A z kolei Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynków rolnych z firmy InfoGrain, dla serwisu portalspożywczy.pl powiedział, że Unia Europejska nie ma możliwości powstrzymania wzrostu cen zbóż. Więcej TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy orientacyjne zestawienie cen zbóż z 4 lutego 2021 r. (biorąc pod uwagę powyższe) w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- żyto konsumpcyjne - 650.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 890,

- pszenżyto – 750,

- jęczmień paszowy – 740,

- kukurydza sucha – 800,

- owies - 600.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 600.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 880-930,

- pszenica paszowa – 830,

- pszenżyto – 750,

- żyto paszowe – 630,

- żyto konsumpcyjne - 640-650,

- jęczmień konsumpcja – 740,

- rzepak – 2000,

- kukurydza sucha – 860,

- owies – 580,

- groch – 900,

- bobik – 940,

- łubin – 960.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna - 900-930,

- pszenica paszowa – 850,

- pszenżyto – 750,

- żyto paszowe – 630,

- żyto konsumpcyjne – 650,

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 1930,

- kukurydza sucha – 850.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 855,

- pszenżyto – 730,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 1930,

- kukurydza sucha – 800.

Street retail

- rzepak – 1950.

AGROCHEM Puławy

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 760,

- jęczmień konsumpcyjny – 750,

- żyto konsumpcyjne – 660,

- rzepak – 1970,

- kukurydza sucha – 860,

- owies – 610,

- groch – 930.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 860,

- pszenżyto – 740,

- żyto paszowe – 630,

- rzepak – 1940,

- kukurydza mokra - 460-600,

- kukurydza sucha - 810-850.

PHUT Siembida

- pszenica – 880,

- pszenżyto – 700,

- żyto – 500,

- jęczmień – 710,

- rzepak – 1800,

- owies – 500.

