Kwestia przedłużenia lub wstrzymania ambargo na cztery produkty rolne do krajów przyfrontowych, w tym Polski, budzi wiele emocji. Dzisiaj 15 września, o którym tak szeroko się dyskutuje i traktuje, jakby od tej decyzji zależało być albo nie być Polski, ale też i Ukrainy. A przypominamy, że tranzyt tych surowców jest nadal prowadzony.

Co na ten zmian odnośnie 15 września uważają specjaliści? Zapytaliśmy ekonomistów na co dzień zajmujących się rynkami rolnymi. Faktem jest, że ceny w naszych skuach są bardzo niskie i na pewno w ciągu ostatnich tygodni spały. Na giełdzie Matif też nie są one wysokie, co przekłada się na nasze ceny zakupowe. Zamknięcie środowej giełdy to kukurydza wyceniona na listopad wyniosła na giełdzie w Paryżu - 214 euro/t (ok. 954 zł/t), pszenicy na grudzień - 242 euro/t (ok. 1079 zł/t), a rzepak listopadowy - 446,25 euro/t (ok. 1990 zł/t).

Czy ceny zbóż spadną po 15 września 2023 r.

- Nie spodziewamy się, że decyzja o przedłużeniu zakazu importu będzie miała znaczenie dla kształtowania się cen zbóż w Polsce. Nie zaobserwowaliśmy takiego efektu po jego wprowadzeniu w drugim kwartale tego roku. Co prawda zmniejszony import z Ukrainy w drugim kwartale 2023 przyczynił się do osiągnięcia przez Polskę rekordowej nadwyżki w handlu zbożami w sezonie 2022/2023, ale to uwarunkowania globalne miały decydujący wpływ na zmienność cen w ostatnich miesiącach – mówi farmer.pl dr Mariusz Dziwulski z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski.

Jak dodaje, utrzymanie zakazu będzie jednak prawdopodobnie zauważalne w danych dotyczących ukraińskiego handlu zbożami, gdyż Polska była dla Ukrainy jednym z ważniejszych rynków zbytu w minionym sezonie.

- Niemniej, w ocenie sytuacji należy wziąć pod uwagę kwestie wzmocnienia innych kanałów eksportu dla ukraińskich produktów rolnych, w tym rozwijającego się tranzytu przez Polskę, a także mniejszego potencjału eksportowego Ukrainy w sezonie 2023/2024, które wynika z oczekiwań niższej produkcji oraz zdecydowanie niższych zapasów zbóż w tym kraju na koniec sezonie 2022/2023 – dodaje dr Dziwulski.

Co na ten temat myśli inny ekonomista?

O opinie poprosiliśmy dr Jakuba Oliprę Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole.

- W mojej ocenie niezależnie od tego czy ukraiński import byłby wstrzymany czy nie to nie będzie miało to istotnego wpływu na ceny. Przede wszystkim dlatego, że mamy zupełnie inną sytuację rynkową (wysoka podaż, niskie ceny), Ukraina ma o wiele mniejszy potencjał eksportowy i koncentruje się na sprzedaży przez Rumunię, która sama w tym również widzi korzyści i inwestuje w infrastrukturę. Ponadto ostatnie osłabienie złotego dodatkowo poprawiło konkurencyjność polskiego ziarna – uważa specjalista dr Olipra.

Co z handlem ukraińskim zbożem?

Przypominamy, że na początku tego tygodnia na swoim blogu wypowiedział się też jeszcze inny analityk rynków: Mirosław Marciniak z firmy InfoGrain.

Napisał on, co podawaliśmy na farmer.pl, że z czysto handlowego punktu widzenia, nie grozi nam powtórka sprzed roku. Podał tutaj kilka argumentów uzasadniających swoją tezę. M.in., fakt, że ceny światowe, a co za tym idzie także ceny w kraju, są znacząco niższe, a podaż lokalna na tyle duża, że firmy nie są zainteresowane importem z Ukrainy.

- W przypadku rzepaku, zakłady tłuszczowe kontraktują ziarno na dostawy w grudniu i styczniu, co pokazuje, że nie mają potrzeby poszukiwania surowca poza naszymi granicami. A przypomnę, że jesienią ubiegłego roku miały problemy z pozyskaniem krajowego rzepaku, pomimo bardzo dobrych zbiorów. Swoje zrobił także szum medialny wokół ukraińskich zbóż. Dziś większość firm nie chce się narażać na publiczne piętnowanie, więc przy braku konkurencyjności ukraińskich zbóż, tym bardziej nie będą zainteresowane pozyskiwaniem surowca zza naszej wschodniej granicy – informował Marciniak.