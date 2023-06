Na czwartkowym zamknięciu giełdy paryskiej notowania unijnej pszenicy i rzepaku wzrosły, spadki zaliczyła kukurydza. Podobnie było na sesjach giełdy w Chicago. Jakie ceny zbóż w skupach krajowych? Te są zróżnicowane, niektóre cenniki pozostały na poziomie z ubiegłego tygodnia. Przyglądamy się także wstępnym szacunkom zasiewów zbóż w Polsce, publikowanym przez GUS. Według danych mamy więcej upraw zbóż jarych, ale mniej rzepaku.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny pszenicy i rzepaku 02 czerwca 2023 r.

Jakie są prognozy Komisji Europejskiej co do zbiorów w Polsce?

GUS podaje wstępne szacunki zasiewów zbóż

Pszenica na giełdzie w Paryżu, w kontraktach wrześniowych wzrosła wczoraj o 1,15% i kosztowała 220,75 euro/t, a rzepak z terminem realizacji kontraktu na sierpień - o 1,14% z ceną 399,75 euro/t. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym spadła o 1,61% i wyniosła 213,50 euro/t.

Jak wskazują notowane podmioty skupowe, we wschodniej i południowej części kraju nadal zainteresowanie sprzedażą zboża jest wysokie. Ceny zbóż prezentują się następująco: pszenica konsumpcyjna wyceniana jest od 700-900 zł/t, pszenica paszowa średnio ok. 720 zł/t, żyto konsumpcyjne – od 550-700 zł/t, kukurydza sucha ok 750 zł/t. Rzepak mimo iż na giełdzie poszedł w górę, skupy polskie wyceniają go od 1470 zł do 1700 zł/t.