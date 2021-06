Ceny zbóż idą w górę - co z ich zapasami?

W badanych przez nas punktach skupu ceny pszenicy ponownie poszły w górę i dochodzą nawet do 1000 zł/t netto. Kukurydza kosztuje 1000 zł/t, a cena rzepaku zbliża się do 3 tys. zł.

Ceny zbóż nadal są wysokie, ale podaż ziarna jest bardzo niska. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego poinformował o problemach z pozyskaniem surowca do produkcji pieczywa, zwłaszcza pszenicy i żyta. I w związku z tym zaapelował do resortu rolnictwa o natychmiastowe uruchomienie sprzedaży tych zbóż z rządowych rezerw. Podkreślając przy tym, że jeżeli tak się nie stanie, możemy spodziewać się kolejnych podwyżek cen żywności, drastycznego ograniczenia dostaw mąki do piekarni, a w najgorszym wypadku pustych półek w sklepach. Czy tak rzeczywiście może być?

Trudności z pozyskaniem zbóż

Portal farmer.pl jeszcze w maju informował o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce. Bo jak dowiedzieliśmy się wówczas nieoficjalnie, młyny miały problem z pozyskaniem surowca. I wiele mówiło się też o tym, ze na przednówku może pojawić się taki problem. A do żniw w tym roku jest daleko, ze względu na opóźnioną wegetację.

Ponownie zapytaliśmy o te problemy w tym tygodniu? I jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie od przedstawicieli prywatnych skupów, w ich opinii młyny zapasy jeszcze posiadają. Zdaniem skupów, młynarze narzekają, bo nie ma pszenicy w cenie, która by im odpowiadała. Możliwe, że podpisali kontrakty na sprzedaż taniej mąki i nie opłaca im się teraz kupować drogiego ziarna.

Aktualne ceny skupu zbóż i rzepaku

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 10 czerwca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 970.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 960,

- żyto konsumpcyjne – 750.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 980,

- pszenica paszowa – 950,

- kukurydza sucha – 1000.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- żyto konsumpcyjne – 750,

- jęczmień konsumpcyjny - 800.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 820.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 950,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 810,

- żyto paszowe – 700,

- żyto konsumpcyjne - 750,

- jęczmień konsumpcyjny – 810,

- rzepak – 2900 stary zbiór,

- kukurydza sucha – 1050,

- owies – 500,

- groch – 1000,

- bobik – 1110,

- łubin – 1150.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 940-950,

- pszenżyto - 860-870,

- jęczmień paszowy - 770-780,

- rzepak - 2400-2410,

- kukurydza sucha - 940-950.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 700,

- żyto paszowe – 600,

- żyto konsumpcyjne – 620,

- jęczmień konsumpcyjny – 720,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 2000.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 900 stary zbiór, 830 nowy zbiór,

- pszenżyto – 770 stary zbiór; 710 nowy zbiór,

- żyto konsumpcyjne – 680 stary zbiór; 610 nowy zbiór,

- jęczmień konsumpcyjny – 770 stary zbiór; 710 nowy zbiór,

- rzepak – 2290 stary zbiór; 2170 nowy zbiór,

- kukurydza mokra – 550 nowy zbiór.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna - 960 stare zbiory, 820 nowe zbiory,

- pszenica paszowa - 940 stary zbiór, 800 nowy zbiór,

- pszenżyto - 850 stary zbiór, 700 nowy zbiór,

- żyto paszowe – 750 stary zbiór,

- żyto konsumpcyjne – 760 stary zbiór,

- jęczmień konsumpcja - 880 stary zbiór; 700 nowy zbiór,

- rzepak - 2250 nowy zbiór,

- kukurydza mokra - 560 nowy zbiór,

- kukurydza sucha - 1000 stary zbiór,

- owies - 590 stary zbiór.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 990,

- pszenica paszowa – 980,

- pszenżyto – 860,

- jęczmień paszowy – 800,

- rzepak – 2680,

- kukurydza sucha – 1010.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 820 – 840,

- pszenica paszowa – 800,

- żyto paszowe – 600,

- żyto konsumpcyjne – 620,

- rzepak – 2000.

Street Retail

- rzepak – 2800 stary zbiór, 2450 nowy zbiór.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa - 950.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 840,

- żyto paszowe – 760,

- jęczmień paszowy – 840,

- rzepak – 2600,

- kukurydza mokra – 550 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 1000.

Drodzy czytelnicy, dajcie znać w komentarzach jak sytuacja cenowa zbóż i rzepaku przedstawia się w Waszych regionach kraju?