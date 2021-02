Ceny zbóż na Ukrainie ostro w górę

Jak wynika z raportów ukraińskich firm, średnie ceny zbóż na Ukrainie wzrosły o 51 proc. od września ubiegłego roku.

- Nasze prognozy się sprawdziły, zbiory pszenicy na świecie i na Ukrainie były w granicach średniej z ostatnich 5 lat, ale produkcja kukurydzy i roślin oleistych w rzeczywistości była znacznie niższa, niż zakładały początkowe szacunki - powiedział analityk portalu Oleksandr Tyshchenko.

Od początku września ceny rzepaku wzrosły o 24 proc., soi o 40 proc., a kukurydzy aż o 51 proc., czyli do 255 $ za tonę. Jednak, co było poważnym zaskoczeniem, rekord wzrostu został pobity przez słonecznik, którego cena podskoczyła w ciągu pięciu miesięcy aż o 93 proc. do poziomu 637 $ za tonę (ceny netto).

Analitycy tłumaczą, że tak nagły wzrost cen jest wynikiem zwiększenia pogłowia świń i ogólnie wysokiego tempa ożywienia gospodarczego w Chinach. Kraj ten rekordowo zwiększył import szerokiej gamy rolniczych produktów spożywczych, a zwłaszcza pasz.

- Chińscy importerzy dosłownie „odkurzali” rynki, w tym i ukraiński, aby zaspokoić popyt w środkowych Chinach. Powyższe czynniki wpłynęły na poziom cen zarówno na giełdach, jak i na rynkach fizycznych - komentuje Oleksandr Tyshchenko.

Produkt Cena za tonę w USD wrzesień 2020 Cena za tonę w USD luty 2021 Wzrost o Kukurydza 169 255 51% Pszenica paszowa 192 273 42% Jęczmień 174 242 39% Słonecznik 330 637 93% Soja 364 511 40% Rzepak 375 465 24%

1 USD = 3,7 PLN

