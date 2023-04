Jeszcze kilka dni temu informowaliśmy o tym, że w firmach skupowych nie ma podaży ziarna, bo rolnicy czekali na decyzje związane z dopłatami do zbóż. Teraz pojawiły się szczegóły i rozpoczął się tzw. ruch w interesie. Zwiększyła się podaż, zmniejszyła się cena.

Spadły ceny zbóż w skupach.

Zwiększyła się sprzedaż ziarna w firmach skupowych.

- Szum medialny i coraz to nowe obietnice rządu odnośnie uruchomienia kolejnych dopłat do cen pszenicy i być może innych zbóż usztywniają rolników przed sprzedażą ziarna, w oczekiwaniu na konkretne decyzje. Tym samym nie należy spodziewać się większych obrotów ziarnem w najbliższych dniach. Oznacza to, iż eksport nadwyżki ziarna z kraju ponownie przesunie się w czasie – pisała w newsletterze Izba Zbożowo-Paszowa cytowana przez PAP. Okazuje się, że wstrzymanie sprzedaży ziarna to już przeszłość. Rolnicy gremialnie ruszyli do skupów. Jak wynika z naszych informacji, podnoszone jest, że w niektórych firmach zainteresowanie sprzedażą jest nawet takie jak w żniwa. W innych dowiadujemy się, że w pierwszej kolejności odbierane jest zboże w kontraktach długoterminowych. Powodem takiego stanu jest uszczegółowienie dopłat do zbóż. Tego spodziewali się też i specjaliści. Mówili oni również, że ceny ziarna spadną i tak się też dzieje. W skupach dowiadujemy się nieoficjalnie, że te obniżki mogą być jeszcze większe w przyszłym tygodniu.

Obecnie tona pszenicy wyceniana jest na ok. 920 zł/t, pszenżyto na ok. 800 zł/t, żyto na ok. 700 zł/t, jęczmień na ok. 760 zł/t. Rzepak kosztuje ok. 1820 zł/t, a kukurydza sucha na ok. 890 zł/t.