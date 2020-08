Ceny zbóż wreszcie delikatnie pną się w górę

Na przestrzeni ostatniego tygodnia można zauważyć wreszcie w badanych przez nas punktach skupu zbóż, wzrosty cen. Nie są one wielkie, bo sięgają 10-20 zł na tonie, ale zawsze.

Podrożała nie tylko pszenica, ale też i żyto, które ostatnio było wyjątkowo tanie, bo kosztowało często nawet poniżej 400 zł/t netto.

Jakie są średnie ceny ziarna? Pszenica konsumpcyjna kosztuje od 650 do 700 zł/t netto, pszenica paszowa od 600 do 660, żyto od 420 do 530, pszenżyto od 495 do 580, jęczmień od 500 do 580, owies od 450 do 500, kukurydza mokra od 390 do 415, kukurydza sucha od 600 do 850 (stary zbiór) i rzepak od 1540 do 1650.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 26 sierpnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 700

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 680.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- żyto - 530.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o.

- pszenica paszowa – 660,

- pszenżyto – 570,

- jęczmień paszowy – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 660 - 700,

- pszenica paszowa – 620,

- pszenżyto – 540,

- żyto paszowe – 420,

- żyto konsumpcyjne – 460 - 500,

- jęczmień konsumpcja – 540,

- rzepak – 1580,

- kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór),

- kukurydza sucha – 600 (stary zbiór),

- owies – 500,

- groch – 820,

- bobik – 840,

- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- żyto konsumpcyjne – 480.

Agro System Sobótka

- pszenica konsumpcyjna – 670,

- pszenica paszowa – 630,

- pszenżyto – 580,

- jęczmień konsumpcja – 550,

- rzepak – 1620,

- kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór),

- kukurydza sucha – 600.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 680,

- pszenica paszowa – 640 - 660,

- pszenżyto – 550,

- żyto paszowe – 420,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcyjny – 570,

- jęczmień paszowy – 540.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- pszenica paszowa – 620,

- pszenżyto – 540,

- jęczmień paszowy – 530,

- rzepak – 1610.

Elewator Jabłowo (Od 11,5% do 13,5% białko w pszenicy)

- pszenica konsumpcyjna - 650-680-700,

- pszenica paszowa – 620,

- pszenżyto – 550,

- żyto – 450,

- jęczmień konsumpcyjny – 530,

- rzepak – 1570.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 680,

- pszenica paszowa - 650,

- pszenżyto – 580,

- żyto paszowe – 460,

- jęczmień konsumpcyjny – 570,

- rzepak – 1580,

- kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór).

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 670,

- pszenica paszowa – 650,

- pszenżyto – 550,

- żyto paszowe – 460,

- jęczmień paszowy – 550,

- rzepak – 1580,

- kukurydza mokra - 390 (nowy zbiór).

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- pszenica paszowa – 630,

- pszenżyto – 540,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- żyto paszowe – 480,

- jęczmień konsumpcyjny – 530,

- rzepak – 1615,

- kukurydza mokra – 415,

- kukurydza sucha – 610,

- owies - 500.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna - 660-640,

- żyto – 430.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 640,

- pszenżyto – 530,

- jęczmień paszowy – 550.

Boferm Górki

- pszenica – 600,

- pszenżyto – 495,

- żyto – 429,

- jęczmień – 500,

- rzepak – 1540,

- owies – 450.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- pszenica paszowa – 680,

- pszenżyto – 560,

- żyto paszowe – 480,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień paszowy – 560,

- rzepak – 1650,

- kukurydza sucha – 850.

AGROCHEM Puławy

- pszenica konsumpcyjna – 690,

- pszenica paszowa – 640,

- pszenżyto – 580,

- żyto paszowe – 480,

- jęczmień konsumpcyjny – 540,

- rzepak – 1600,

- kukurydza sucha – 600 (nowy zbiór).

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie

- pszenica paszowa – 660,

- pszenżyto – 550.