- Chiny spodziewają się rekordowych zbiorów zbóż jarych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalnych zagrożeń – informuje Global Times. Jeszcze do niedawna w związku z polityką zero tolerancji Covid 19, trudno było oszacować stan upraw i wykonać siewy.

Oczekuje się, że Chiny osiągną rekordowe zbiory jarych zbóż pomimo wpływu epidemii COVID-19 w niektórych obszarach tego wielkiego i przede wszystkim bardzo „ludnego” kraju. W ten sposób mówi się, że zapewnią oni sobie bezpieczeństwo żywnościowe przy ograniczonych globalnych dostawach. Czy wszystko zużyją na własne potrzeby?

Chiny czują się zabezpieczone w żywność

- Według Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wsi (MOA) około 80 procent zbóż w południowo-zachodnich Chinach zostało zebranych, podczas gdy rozpoczęto zbiory w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy. Ziarno w regionie Huang-Huai-Hai, które stanowi około trzech czwartych letniej produkcji zboża w kraju, wkrótce dojrzeje – podaje serwis globaltimes.cn.

- Pszenica jara zostanie zebrana za około pół miesiąca. Chociaż są pewne przypadki COVID-19, nie miało to większego wpływu na wiosenne uprawy. Oczekuje się, że produkcja w tym roku będzie na tym samym poziomie, co w ubiegłym – mówi cytowany przez Global Times, przedstawiciel z w prowincji Hebei w północnych Chinach.

Według danych National Food and Strategic Reserves Administration władze podniosły krajową minimalną cenę zakupu pszenicy do 115 juanów (17,18 USD) za 50 kilogramów, czyli o 2 juany rok do roku. - Niewielki wzrost cen wynika ze wzrostu kosztów uprawy, jak również gwałtownie rosnących cen międzynarodowych, a jednocześnie odzwierciedla cel władz, jakim jest utrzymanie uporządkowanego i zdrowego funkcjonowania rynku zbóż – powiedział Li Guoxiang, pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Obszarów cytowany przez Global Times.

Czy Chiny wyeksportują pszenicę?

- Przy produkcji pszenicy na poziomie około 130 milionów ton rocznie, pszenica w Chinach osiągnęła pełną samowystarczalność, pozwalając na niewielki procent importu pszenicy – poinformowano.

Poza tym podano, że biorąc pod uwagę ograniczoną podaż zboża na całym świecie, Chiny prawdopodobnie ograniczą import.

Według danych Generalnej Administracji Celnej, import pszenicy do Chin spadł w kwietniu o 22,4 procent rok do roku do 700 000 ton. A Sun Heng, analityk pszenicy w National Grain and Oil Information Center, powiedział Global Times w niedawnym wywiadzie, że krajowe zapasy pszenicy są na rekordowo wysokim poziomie, co może zaspokoić popyt tego kraju.