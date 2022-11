To jest pytanie, które stawiają sobie wszyscy. W ostatnich dniach znacznie potaniały wszystkie płody rolne. W naszych rodzimych skupach zwłaszcza kukurydza, ale przeceny są też na rynkach światowych.

O problemach ze sprzedażą kukurydzy pisaliśmy już na farmer.pl. We wschodnich regionach kraju skup tego surowca jest wstrzymany, ponieważ napływa do nas ziarno z Ukrainy. Jego jakość jest pod znakiem zapytania. Czy to jest jedyny powód kłopotów ze zbytem i niższych cen za surowce?

Na to pytania odpowiada w swoim raporcie Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynków rolnych z firmy InfoGrain. Przypomina on, że import z Ukrainy utrzymuje się na wysokim poziomie. A od 1 lipca do Polski, jak już pisaliśmy, wjechało już 977 tys. ton kukurydzy, 318 tys. ton pszenicy i blisko 600 tys. ton rzepaku.

Tylko że import z Ukrainy utrzymuje się na stałym poziomie już od początku sezonu. Średnio tygodniowo do kraju wjeżdża ok. 40 tys. ton kukurydzy i 30 tys. ton rzepaku. Znacznie mniejszy jest import pszenicy. Ukraińska kukurydza wjeżdżała do Polski także w momencie, gdy ceny mokrej kukurydzy na wschodzie dochodziły do 850 PLN, a w centrum płacono powyżej 1000 PLN (dziś kukurydza mokra na wschodzie kosztuje poniżej 700 PLN) – zaznacza Marciniak.

Co jest powodem spadku cen zbóż i rzepaku?

Zdaniem przedstawiciela InfoGrain, sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ solidne przeceny obserwowane są także na rynkach światowych.

- Tylko w tym miesiącu kontrakty kukurydziane na giełdzie MATIF straciły aż 36 euro. Istotny wpływ na krajowe ceny zbóż ma także znaczące umocnienie złotego. Stąd pokaźne obniżki cen w krajowych portach (nawet o 200 PLN w stosunku do październikowych szczytów). Niestety, nawet przy tak znaczących przecenach w portach, krajowa kukurydza nie jest w stanie konkurować z ziarnem brazylijskim i ukraińskim w Europie Zachodniej, która jest głównym rynkiem zbytu. Dopiero spadki cen w okolice 1250 PLN z dostawą do portów pozwoliłby na sprzedaż naszej kukurydzy, jednak nie wcześniej niż na pierwszy kwartał 2023 – ocenia Mirosław Marciniak.

Sprzedawać czy trzymać zboże - listopad 2022?

To pytanie zadają nam rolnicy. Ale nikt wprost nie podejmie za nich decyzję. Odpowiedź nie jest łatwa, bo sytuacja na rynku również jest skomplikowana i nieprzewidywalna. Zdaniem Marciniaka, który rynkami zajmuje się od lat, kluczowa w procesie podejmowania decyzji jest analiza bilansu, o której wielu uczestników rynku często zapomina.

Tegoroczne plony kukurydzy były niższe niż przed rokiem, zwłaszcza na zachodzie kraju. Jednak zbiór na poziomie 6,5 mln ton w dalszym ciągu przekracza krajowe zapotrzebowanie o co najmniej 2 mln ton. Należy także uwzględnić wyższe zapasy początkowe oraz import z Ukrainy, co powoduje, że krajowy bilans dysponuje nadwyżką aż 3,5 mln ton – ocenia analityk.

Jak dodaje, komfortowy bilans i brak konkurencji ze strony eksporterów powoduje, że krajowi przetwórcy, którzy pokryli bieżące zapotrzebowanie, nie są zainteresowani budowaniem nadmiernych zapasów.

Jak zatem można podsumować obecną sytuację na rynkach rolnych?

- Solidne przeceny na rynkach zbożowych to wypadkowa nadmiernego importu i korekty cen na rynkach światowych – uważa Mirosław Marciniak.