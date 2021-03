Co się dzieje na rynku kukurydzy?

Na ten temat mówiliśmy podczas konferencji Farmera „Przez Innowacyjność do Sukcesu Online” 26 lutego 2021 r. Zobacz prognozy cen tego gatunku.

Obecnie cena kukurydzy suchej wynosi ok. 900 zł za tonę netto. Gatunek ten w ostatnim czasie również, podobnie jak rzepak i pszenica, odnotował wzrosty cen. Czym one były spowodowane? Na ten temat mówił podczas spotkania Tomasz Roszkowski, analityk, który od lat przygotowuje artykuły o tej tematyce, na naszych łamach.

Slajd z konferencji

- Na rynkach światowych sytuacja jest analogiczna. Ceny rosną praktycznie od żniw z niewielkimi korektami, chociaż w przeciwieństwie do rzepaku to kukurydza w Polsce jest tańsza niż na giełdzie w Paryżu. Wzrosty cen surowców rolnych: zbóż i roślin oleistych, zaczęły się od kukurydzy. Amerykańska kukurydza od sierpnia podrożała o ok. 80 proc., w tym czasie w Paryżu o ok. 40 proc. – mówił Roszkowski.

Czy powodem takiej sytuacji jest zwiększony popyt ze strony Chin, które m.in. odbudowują pogłowie trzody chlewnej, i tym samym „napędzają” wzrost cen?

– Tak, Chiny importują ogromne ilości soi, kukurydzy i innych surowców. W Stanach Zjednoczonych sezon dla kukurydzy i soi liczony jest od 1 września – od 1 września 2020 r. eksport kukurydzy wzrósł w USA o 85 proc. Dlatego mamy tak wysokie ceny – mówił podczas konferencji 26 lutego Tomasz Roszkowski.

Co wpływa na wzrost cen? W tym wypadku, jak również na rynku zbóż, „do gry” dochodzą fundusze spekulacyjne.

- Z jednej strony na rynku SPOT rosną ceny, bo jest popyt przede wszystkim ze strony Chin, a z drugiej strony fundusze widzą, że jest popyt – można zarobić, więc też wchodzą na rynek – kupują długie kontrakty (otwierają długie pozycje). W ten sposób „rynek się napędza” i ceny rosną – obrazowo wyjaśnił Roszkowski.

Podobnie jak w wypadku pszenicy, na rynku kukurydzy wysokie ceny surowca notowane są w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z historycznie wysoką produkcją kukurydzy na świecie (patrz wykres). W latach, gdzie produkcja była o ok. 100 mln t niższa, ceny były dużo niższe niż obecnie.

Slajd z konferencji

Jak zauważył ekspert, pandemia koronawirusa mogła również przyczynić się do tzw. czynnika spekulacyjnego. Dodatkowo na cenę ma wpływ też wartość ropy naftowej.

- USA są największym producentem kukurydzy na świecie, ale ok. 40 proc. tego surowca przerabiana jest na bioetanol, więc wzrost cen ropy, automatycznie – oprócz popytu ze strony Chin – podgrzewa wzrost cen kukurydzy, bo produkcja bioetanolu staje się bardziej opłacalna – wyjaśnił.

Poza tym zarówno Rosja, jak i Ukraina planują wprowadzić limity eksportowe na kukurydzę i to również działa w kierunku wzrostu cen.

Te wszystkie czynniki, jego zdaniem, będą miały wpływ na utrzymującą się wysoką cenę kukurydzy.

Retransmisja sesji: Cz.I: ZBOŻA OZIME