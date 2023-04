Mamy znaczne nadwyżki polskiego zboża w magazynach, a do tego też ogromne ilości ziarna z Ukrainy. Naszym celem powinno być ich wyeksportowanie jak najszybciej. Nie jest to jednak takie proste zadanie. Dlaczego?

Jednym z postulatów niedawno podpisanego porozumienia tzw. rolniczego okrągłego stołu, które notabene kilka dni później, prawdopodobnie zostanie zerwane, był 11 punkt odnośnie „otwarcia nowych rynku zbytu poprzez”. W czwartek w nocy podpisano to porozumienie, a w piątek odbyło się spotkanie służb fitosanitarnych z eksporterami. Jednocześnie podaliśmy też informacje, że Polska, próbuje pozyskać nowe miejsca wysyłki zbóż do Maroka. A co z Egiptem?

Odpowiada PIORiN

- Nie ma przeszkód formalnych, aby pszenica była eksportowana z Polski do Egiptu – mówi nam Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zapytaliśmy go o to, po informacjach przekazanych na jednej konferencji prasowej, przez przedstawicieli firm z Polski, gdzie mówiło się iż Niemcy eksportują ziarno zbóż do Egiptu, a my, Polska, tego nie robimy. Co jest tego przyczyną?

- Przyczyną nieangażowania się/rezygnowania eksporterów z takiej wysyłki, mogą być obawy związane z ryzykiem wykrycia w przesyłce grzybów wywołujących śnieci (grzyby z rodzaju Tilletia). Dotyczy to zarówno etapu kontroli wykonywanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przed wywozem, jak i przez egipską służbę fitosanitarną już po przybyciu przesyłki do portu w Egipcie. Na liście kwarantannowej Egiptu zamieszczone są trzy gatunki tych grzybów. W odniesieniu do agrofagów kwarantannowych obowiązuje zerowa tolerancja, co oznacza, że w każdym przypadku wykrycia takiego agrofaga, przesyłka jest dyskwalifikowana i nie może być wwieziona do Egiptu – mówi farmer.pl Chodkowski.

I dodaje, że w najbliższych dniach będą prowadzone rozmowy z eksporterami w celu wypracowania rozwiązań służących usprawnieniu eksportu zbóż przez polskie porty morskie.

Problematyka udrażniania eksportu zbóż

Co na ten temat twierdzą przedstawiciele firm handlowych?

- Jednym z głównym postulatów adresowanych i przyjętych podczas Okrągłego Stołu Zbożowego były sprawne uzgodnienia fitosanitarne z krajami trzecimi oraz ujednolicenie sposobu działania w zakresie kontroli i wystawiania świadectw fitosanitarnych przez poszczególne placówki fitosanitarne w Polsce. Od kilku lat podkreślamy, że pojawiają się coraz większe problemy w dostępności i szybkości uzyskania świadectw fitosanitarnych, szczególnie w przypadku kontraktów, wymagających pilnych decyzji handlowych. Świadectwa są jednym z głównych elementów pozwalających na podjęcie decyzji handlowych i możliwości późniejszego wywiązania się z niej. Brak informacji i odpowiednich działań skutkuje brakiem możliwości ekspansji na takie rynki jak Egipt, Iran, Brazylia, Kuba, Madagaskar, Wenezuela, Togo, Tanzania, Mozambik, Ghana, Somalia, Libia – mówi farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Jak dodaje, przedstawiciele branży mają świadomość, że uzyskanie informacji o wymogach fitosanitarnych kraju importera, jest sprawą złożoną i wymaga szczegółowego omówienia i wypracowania rozwiązań systemowych, ale podkreśla też, że w tej sprawie w ostatnich latach niewiele zrobiono.

- Tymczasem decyzje Inspekcji w wielu przypadkach muszą być podjęta w ciągu kilku-, kilkunastu godzin i nie ma możliwości oczekiwania na odpowiedź ze strony Inspekcji kilku dni. Przykład Niemiec pokazuje, że niezbędne informacje dotyczące pozwolenia importowego mogą być dostępne są w ciągu 1 – 1,5 godziny – zaznacza Piątkowska.

Izba podtrzymuje swoje rekomendacje w zakresie usprawnienia pozyskiwania przez przedsiębiorców informacji eksportowych i utworzenia jednej bazy danych, które zawierałaby zestawienie krajów, do których eksportowane było i może być zboże, z adnotacją dla każdego kraju o wymaganiach fitosanitarnych.

- Dla przedsiębiorców ważnym jest krótki czas uzyskania odpowiedzi, wsparty komunikacją opartą na języku angielskim. Właściwym wydaje się być czerpanie z istniejących odpowiedników w innych krajach np. w Niemczech, gdzie w Julius-Kuhn-Institut dedykowana osoba zajmuje się aktualizacją bazy danych dot. wymagań eksportowych, tłumaczeniami, korzystając przy tym z międzynarodowych źródeł. Działania powinny obejmować także utworzenie listy kwarantannowej kraju docelowego – jeżeli na takiej liście znajdują się np. grzyby występujące w Polsce, to koniecznym jest aby eksporter było o tym szczególnym ryzyku poinformowany. Pozwoli to przedsiębiorcom rozważyć celowość realizacji takiego eksportu i/lub zlecić ewentualnie dodatkowe badania zboża – podkreśla prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Jakie jeszcze rekomendacje dla eksportu zbóż?

To nie koniec propozycji przedsiębiorców odnośnie eksportu.

- Kolejną rekomendacją jest monitoring organizmów szkodliwych. W tym zakresie konieczne jest wypracowanie jednolitego systemu informującego o występowaniu organizmów szkodliwych. Ujednolicony system byłby znaczącym wsparciem dla eksporterów i rolników – zaznacza Piątkowska.

Kolejnym z adresowanych problemów jest proces fumigacji po załadowaniu statku w porcie.

- Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by towar został odrzucony w porcie przeznaczenia z powodu nieskutecznej fumigacji. Tak więc, stwierdzenie żywych szkodników w zbożu, pod warunkiem fumigacji na statku, nie powinno stanowić przeszkody w wystawieniu świadectwa fitosanitarnego. Proces fumigacji w magazynach portowych jest długotrwały, kosztowny i nieskuteczny, a ponadto powiela ten proces, gdyż fumigacja co do zasady odbywa się potem na statku – ocenia Monika Piątkowska.

I apeluje.