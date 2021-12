Co wpłynęło na rekordowe ceny płodów rolnych?

Zapytaliśmy o to Mirosława Marciniaka, analityka z firmy InfoGrain. Czy czynnik spekulacyjny odgrywa duże znaczenie?

- Spekulacja na pewno ma duży wpływ na ceny. Nie ukrywajmy, czy na giełdzie Chicago, czy ostatnio na giełdzie Matif, był bardzo duży napływ pieniądza (..), więc fundusze muszą gdzieś te pieniądze inwestować. Bo jeżeli widzą podstawę do tego, żeby inwestować to na giełdy rolne to to robią. Skala tych wzrostów to jest też w dużej części efekt – wyjaśnił nam Marciniak.

Do rekordowych cen surowca przyczynił się bilans produkcji, zarówno na rynku rzepaku, jak i zbóż.

Również eksport zbóż z Polski w pierwszych trzech miesiącach bieżącego sezonu był na rekordowym poziomie 1,83 mln ton (+5% r/r). Czy on się utrzyma? Kluczowa będzie druga część sezonu.

- Już od października, w zasadzie do końca roku, będziemy mieli spadek. Te najbliższe miesiące spowodują, że rok do roku, ten eksport będzie dużo niższy niż w poprzednim sezonie. Kluczowa kwestia, jak będzie wyglądał popyt eksportowy w drugiej części sezonu. Nie wykluczam, że pojawi się on w portach, chociażby ze względu na Australię, która nie będzie miała jakości – powiedział Mirosław Marciniak.

Więcej w wideo poniżej.