Wśród wielu mieszkańców wsi ale i miast notuje się ostatnio silniejszą reakcję na alergeny, które wytwadzają grzyby z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Ich stężenie w powietrzu atmosferycznym występuje w okresie od maja do końca października. Mokre żniwa powodują, że tych alergenów w powietrzu może być bardzo dużo. Wszystko za sprawą dwóch chorób grzybowych, które rozwijają się w łanach zbóż i rzepaku. Chodzi o czerń zbóż oraz czerń krzyżowych. Choć obie choroby nie są groźne dla uprawy. Zarodniki tych grzybów są odpowiedzialne za alergie.

- Grzyby z rodzaju Alternaria i Cladosporium, w odniesieniu do których obserwuje się obecnie bardzo duże nasienie zarodnikowania wynikające z opadów deszczu, którym dodatkowo towarzyszy temperatura oscylująca w granicach 20st.C. Taka aura to wymarzone warunki do rozwoju wspomnianych rodzajów grzybów, które są odpowiedzialne za choroby nazywane czerń zbóż i czerń krzyżowych. Choroby te, gdy pojawiają się na kłosach zbóż, łuszczynach rzepaku czy strąkach roślin bobowatych odpowiedzialne są za obniżenie jakości plonu, a ich objawy to bardzo charakterystyczne i łatwe do znalezienia pojawiające się na kłosach zbóż czy łuszczynach rzepaku ciemne, prawie czarne przebarwienia i plamy. To właśnie na nich tworzą się zarodniki, które następnie unosząc się w powietrzu, stanowią duże zagrożenie dla alergików – tłumaczy prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska z Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.