Co z cenami zbóż? Sytuacja zróżnicowana

Na podstawie przedstawionych poniżej cenników zbóż można powiedzieć, że sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Około 40 proc. firm podwyższyło ceny ziarna i to nie tylko pszenicy konsumpcyjnej, ale też i innych gatunków, 30 proc. obniżyło nieznacznie i 30 proc. utrzymało swoją cenę sprzed tygodnia.

Ostatnio mieliśmy do czynienia z systematycznym wzrostem cen surowców rolnych. Ubiegły tydzień przyniósł delikatne obniżki, teraz przyszła przedświąteczna raczej stabilizacja. Pisaliśmy już na portalu farmer.pl jak bardzo sytuacja na świecie wpłynęła na obecne cenniki.

Teraz do tego grona doszły min. dwa elementy: pierwszy to fakt, że Rosja ustaliła limit na eksport zbóż i cła eksportowe na pszenicę, drugi to, że wzrasta problem z suszą w Ameryce Południowej.

Pierwsze efekty wprowadzenia ceł eksportowych w Rosji🇷🇺 już widoczne. Ceny podczas przetargu do Egiptu🇪🇬 wyższe od 6 do nawet 20 $/t niż 2 tygodnie wcześniej. Eksporterzy kalkulują ryzyko😉 https://t.co/xqW2mZQZ9U — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) December 15, 2020



Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 16 grudnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella

- pszenica konsumpcyjna – 770.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 840,

- żyto konsumpcyjne – 600.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 480,

- kukurydza mokra – 500,

- jęczmień paszowy – 550.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 820,

- pszenżyto – 700,

- jęczmień paszowy – 690.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- żyto konsumpcyjne – 520.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 700.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 820-840,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 700,

- żyto paszowe – 560,

- żyto konsumpcyjne – 580-600,

- jęczmień konsumpcyjny – 660,

- rzepak – 1780,

- kukurydza mokra – 475,

- kukurydza sucha – 760,

- owies – 600.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 800-810,

- pszenżyto – 690-700,

- jęczmień paszowy – 640-650,

- rzepak – 1720-1730,

- kukurydza sucha - 730-740.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Agro System Sobótka

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 620,

- jęczmień konsumpcja – 600,

- rzepak – 1760,

- kukurydza sucha – 700.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 540,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- jęczmień paszowy – 620.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 750,

- jęczmień konsumpcyjny – 620,

- kukurydza mokra – 450,

- kukurydza sucha – 700.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna - 810-830,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 680,

- żyto paszowe – 550,

- żyto konsumpcyjne – 560,

- jęczmień konsumpcyjny – 650,

- rzepak – 1750,

- kukurydza sucha – 750.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 790,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe – 540,

- jęczmień paszowy – 625,

- rzepak – 1740,

- kukurydza mokra – 490,

- kukurydza sucha – 720 (styczeń),

- owies - 520.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 790,

- pszenica paszowa – 750.

Street retail

- rzepak – 1770.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 650,

- żyto paszowe – 550,

- żyto konsumpcyjne – 570,

- jęczmień paszowy – 650,

- rzepak – 1800,

- kukurydza sucha – 760.

AGROCHEM Puławy

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 700,

- żyto konsumpcyjne – 580,

- jęczmień konsumpcyjny – 670,

- rzepak – 1740,

- kukurydza sucha – 740,

- owies – 610,

- groch – 920.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa - 800,

- pszenżyto - 700,

- żyto paszowe - 600,

- jęczmień paszowy - 680.

Firma Szmidt

- kukurydza mokra – 500,

- kukurydza sucha – 770.

PHUT Siembida

- pszenica paszowa - 780,

- pszenżyto - 630,

- żyto paszowe - 480,

- jęczmień konsumpcja/pasza - 630,

- rzepak - 1700,

- owies - 500.

