Co z eksportem zbóż z polskich portów?

- (..) Pragnę tu oficjalnie zakomunikować. Nie ma eksportu, żaden statek nie stoi, nie jest załadowywany, wiemy to na podstawie świadectw fitosanitarnych i na podstawie transportu, więc tu nie ma żadnych ruchów w tym zakresie (..) – powiedział w rozmowie z redakcją farmer.pl 10 marca 2022 r. Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa. Przyjrzeliśmy się sprawie, jak to jest dokładnie z eksportem zbóż z Polski. Czy rzeczywiście się zatrzymał?

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi skokami cen zbóż i roślin oleistych. Cena pszenicy konsumpcyjnej przekroczyła nawet 2 tys. zł za t. Obserwowaliśmy znaczne podwyżki na światowych giełdach. W naszych rodzimych skupach cenniki były wymieniane z godziny na godzinę. Zamieszanie było bardzo duże. Wszystko było związane z eskalacją wojny w Ukrainie, w kraju, który eksportował ogromne ilości m.in. pszenicy i kukurydzy.

Eksport zbóż z Polski w 2022 r.

- Jeśli chodzi o zboża, to myślę że niepotrzebna panika była wzniecana. Tym bardziej, że w tej chwili nie ma eksportu zboża z Polski. Pragnę tu oficjalnie zakomunikować. Nie ma eksportu, żaden statek nie stoi, nie jest załadowywany, wiemy to na podstawie świadectw fitosanitarnych i na podstawie transportu, więc tu nie ma żadnych ruchów w tym zakresie. Rolnicy zboże trzymają, licząc jeszcze na wzrost cen, być może słusznie. Natomiast, jeśli byłyby wzmożone próby wywozu zbóż, to wtedy będziemy zastanawiać się nad ograniczeniem. Na razie, w ogóle tego eksportu nie ma poza Unię. Dla porównania podam, że w ubiegłym roku o tej porze było wyeksportowane ok. 1 mln t zbóż, w tym roku, do tej pory wyeksportowano 74 tys. t., i to głównie na początku stycznia br. – powiedział farmer.pl wicepremier w ubiegłym tygodniu, odnośnie ewentualnego wstrzymania eksportu surowców rolnych z Polski. Wideo z rozmowy zamieszczone jest w poniższym artykule.

Co właściwie to oznacza? Czy rzeczywiście eksport zbóż z Polski w praktyce nie istnieje? Sprawdziliśmy w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ile rzeczywiście takich świadectw zostało wydanych, bo instytucja ta odpowiada za ich wystawianie.

- Potwierdzam, że wypowiedź Pana Premiera Henryka Kowalczyka opierała się na danych o świadectwach fitosanitarnych dla eksportu, wydanych przez PIORiN – powiedział nam Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Więcej danych w tej spawie przekazała nam Agnieszka Sahajdak, dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej GIORiN. Poprosiliśmy o liczbę wydanych świadectw za okres od początku roku do czasu wybuchu wojny i od 24 lutego do dnia kiedy wysłaliśmy zapytanie. O takie same dane (dla porównania) poprosiliśmy w analogicznym czasie roku ubiegłego, ale trzeba wziąć pod uwagę, że sezon ubiegły był w Polsce rekordowym pod względem eksportu zbóż. Poniżej w ramce dane udostępnione nam przez GIORiN.

Wynika z nich, że eksport z Polski rzeczywiście, jak mówił wicepremier, zatrzymał się. Bo o ile w roku ubiegłym było wystawianych kilkadziesiąt świadectw, tak teraz jedynie trzy i to od początku roku do rozpoczęcia wojny, po tym terminie już nie (dane do dnia kiedy prosiliśmy o informacje).

- Zbożem, które zasadniczo jest eksportowane z Polski jest pszenica. Pozostałe, jak widać to jest margines. Dla przesyłki jęczmienia wstawiono świadectwo 04.03.2022, do MRiRW przekazywaliśmy dane za ten rok wg. stanu na koniec lutego br. – powiedziała nam dyrektor Sahajdak.

Na nasze pytanie dlaczego nie były one wydawane, odpowiedziała, że świadectwa są wydawane na wniosek eksportera po wykonaniu kontroli fitosanitarnej. - Przyczyną braku świadectw jest brak wniosków ze strony eksporterów (czyli brak eksportu) – powiedziała.

Trzeba jednak podkreślić, że wewnątrz Unii Europejskiej obowiązuje jednolity rynek. Na potrzeby statystyczne i kontroli przedsiębiorcy wypełniają tzw. deklarację INTRASTAT i informują o tym służby celne. W handlu z państwami trzecimi potrzebne są świadectwa fitosanitarne.

Co mogło być przyczyną tak słabego „ruchu” w portach? Nieoficjalnie dowiadujemy się, że eksporterzy mieli kłopoty ze skupem zbóż, choć ceny na eksport są zazwyczaj nieco wyższe niż te na krajowym rynku.

Kilka dni temu dla PAP Izba Zbożowo-Paszowa podawała, że po bardzo słabym lutym, w marcu br. eksport pszenicy drogą morską będzie większy i powinien wynieść około 120-130 tys. ton, ale nieco mniej niż wcześniej prognozowano. - Zdaniem ekspertów wzrostu eksportu ziarna z kraju należy natomiast spodziewać się w ostatnim kwartale bieżącego sezonu (kwiecień-czerwiec). Poważne zakłócenia w eksporcie kukurydzy i pszenicy z Ukrainy zapewne przełożą się na wzrost wywozu ziarna zbóż z Polski i innych krajów UE – informowała Izba.

Czy coś się w tej kwestii zmieni? Już podobno się zmienia. Będziemy śledzić ten temat i sprawdzimy czy w kolejnych dniach wydano więcej świadectw fitosanitarnych w tej sprawie.

Zboże transportowane z Ukrainy

Pojawiły się bowiem doniesienia, że skoro Ukraina nie może przetransportować swojego zboża drogą morską to może uda się chociaż część przekierować koleją i transportem samochodowym. Bo o ile ukraiński rząd zakazał do końca roku eksportu żyta, jęczmienia, gryki, prosa, cukru, soli i mięsa. To już na pszenicę, kukurydzę i olej słonecznikowym wprowadzone są licencje eksportowe, a więc surowce te mogą zostać wyeksportowane pod tzw. kontrolą.

Pojawiły się już doniesienia, że z Ukrainy jest przewożone do naszych portów, zwłaszcza w Gdańsku, ziarno kukurydzy w ramach reeksportu. Ale dokładnych danych na ten temat jeszcze nie znamy. Będziemy się temu przyglądać i monitorować. Problemem może okazać się logistyka, również po polskiej stronie. Kłopoty z przeładunkiem surowca (szerokość torów), czy nawet cała infrastruktura (wagony itp.). O tym pisaliśmy w tekście poniżej.

Osoby zajmujące się tym tematem podkreślają nieoficjalnie, że nasze możliwości przeładunkowe oceniane są na 70-80 tys. t zbóż na miesiąc i to w normalnych warunkach, a w czasie wojny oczywiście to zadnie jest o wiele trudniejsze z różnych powodów.

Pewne jest, że Ukraińcom zależy na transporcie (reeksporcie) ziarna, ale też na możliwości jego przetworzenia w naszych zakładach. O tym informowała ostatnio Krajowa Rada Izb Rolniczych, która podała, że Ukraina chciałaby skorzystać z możliwości przetworzenia ziarna w zakładach znajdujących się na terenie Polski. Więcej na ten temat w tekście poniżej.