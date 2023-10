To temat, który budzi wiele kontrowersji. Bo z jednej strony mówi się o wysokim imporcie z Ukrainy, która zostaną przez Rosję, a mało informuje się o tym, że transport z kraju agresora jest nadal prowadzony. Jaka jest to skala?

Na portalu farmer.pl pod koniec września redaktor Agnieszka Kozłowska pisała o tym, że do Europy, również do Polski, wjeżdża rosyjskie zboże. Zacytowała ona wypowiedz Roberta Telusa, ministra rolnictwa, który podczas spotkania prasowego powiedział wprost: „O tym się mało mówi, ale do Europy wjeżdżało i cały czas wjeżdża rosyjskie zboże i zasypuje rynek. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to też powinno być uregulowane”. Ale przypomniała, też że polityka handlowa leży w gestii Komisji Europejskiej. Zakaz takiego importu mógłby być wprowadzony, gdyby udowodnione zostały negatywnymi skutkami nieuczciwego, tj. dumpingowanego i/lub nielegalnie subsydiowanego importu z krajów spoza UE, np. Rosji. Takowy, jak wynika z pisma, które otrzymał Związek Zawodowego Rolnictwa "Korona" od KE, i który opisuje Kozłowska w tekście poniżej, nie został udowodniony.

Izba rolnicza o imporcie zboża z Rosji

Ponownie nad tym ważnym zagadnieniem pochyliła się Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wysłali oni pismo do resortu rolnictwa o możliwość objęcia sankcjami importu ziarna z Federacji Rosyjskiej. Właśnie opublikowali odpowiedź z 12 października naszego ministerstwa rolnictwa. Czy da się coś w tym względzie zmienić? Poinformowano w nim, że nasz resort zgłosił omówienie na forum Unii Europejskiej postulat objęcia sankcjami zbóż importowanych właśnie z Rosji.

- Z wyjaśnień przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wynika, że zgodnie z podejściem UE środki ograniczające nakładane na kraje trzecie, w tym Rosję i Białoruś, mają na celu wywarcie skutków ekonomicznych, jednak nie kosztem ludności cywilnej. Z tego względu produkty sektora farmaceutycznego, żywnościowego oraz rolnego nie podlegają reżimom sankcyjnym nakładanym przez Unię Europejską. Potwierdzają to m. in. konkluzje Rady Europejskiej z 23-24 czerwca 2022 r., zgodnie z którymi pomimo trwającej wojny rosyjsko ukraińskiej i pełnej odpowiedzialności Moskwy za trwający światowy kryzys żywnościowy UE deklaruje zapewnienie swobodnego przepływu produktów rolnych i spożywczych oraz dostaw pomocy humanitarnej z i do Rosji – czytamy w piśmie opublikowanym przez KRIR.

Dalej wyjaśniono, że polski MSZ zaznaczył, iż sankcje UE są starannie opracowywane, aby uniknąć niezamierzonych konsekwencji dla bezpieczeństwa żywnościowego w krajach na całym świecie. Dlatego też produkty rolne i spożywcze, w tym zboża, leki i inne dostawy ratunkowe, nie są nimi objęte.

- Zdaniem MRiRW należy dążyć do tego, żeby zboża pochodzące z kraju agresora, jakim jest Federacja Rosyjska, były objęte sankcjami. Jednocześnie wiodącą rolę w tej sprawie, jak również w odniesieniu do wypracowania stanowiska Polski na spotkania dotyczące reżimu sankcyjnego wobec Rosji, pełni Minister Spraw Zagranicznych – wynika z pisma opublikowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Jaka produkcja zbóż w Rosji?

Z danych upublicznionych podczas 63. Europejskiej Giełdy Towarowej w Warszawie przez analityków francuskiej firmy Strategie Grains wynika, że w Rosji w sezonie 2023/2024 zmniejszyła się o 11 mln t produkcja pszenicy ogółem, i jęczmienia o 2 mln t.

Dane Strategie Grains na ECE

- Produkcja pszenicy w Rosji w roku 2023 spada do 89 mln t ze względu na mniejszą powierzchnię upraw ozimych, a jakość ziarna budzi obawy ze względu na deszcze podczas żniw. Jednak rosyjski eksport pszenicy może osiągnąć nowy rekord – zaznaczała z kolei podczas ECE Victoria Sinitsyna z S&P Global Commodity Insights. Mimo to Rosja ma duże zapasy i będzie chciała je wyeksportować, co widać na poniższych slajdach.

Dane S&P Global na ECE