Wysokie plony to nie wszystko. Aby pszenica mogła zostać wykorzystana do celów konsumpcyjnych, takich jak wyrób mąki, musi posiadać odpowiednią jakość. Od tego zależeć będzie cena, za jaką sprzedamy towar. O czym musimy wiedzieć? Jakie parametry są uwzględniane przy ocenie jakości ziarna? Jak wygląda polska norma?

Zatem jakie są minimalne parametry, które muszą zostać spełnione przy sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej?

Parametry pszenicy konsumpcyjnej:

wilgotność maks. 14,5 proc.

zawartość ogólna zanieczyszczeń maks. 6 proc. (w tym zanieczyszczenia nieużyteczne maks. 2 proc. oraz zanieczyszczenia szkodliwe maks. 0,5 proc.)

liczba opadania 220-250 s

minimalna gęstość 76-77 kg/hl

poziom białka 12,5 proc.

Liczba opadania różni się w zależności od tego, czy pszenica idzie na eksport czy na rynek krajowy. W pierwszym przypadku liczba ta powinna wynosić min. 250 s, a w drugim – 220 s.

Wielu rolników narzeka na jakość, niestety pszenica mało gdzie trzymała parametry konsumpcyjnego ziarna. W sondzie „Farmera” jedynie co czwarty rolnik odpowiedział, że jego pszenica „trzymała” parametry ziarna konsumpcyjnego. Niestety, deszcze w czasie żniw pogarszały jej jakość, pogarszała się liczba opadania. Ziarno pszenicy o liczbie opadania niższej niż 150 znajduje się w stanie dużej aktywności życiowej i intensywnie oddycha, wydzielając wodę i ciepło. Może to powodować określone problemy w czasie przechowywania. Warunki składowania takiego ziarna (temperatura i wilgotność) muszą być dokładnie kontrolowane.

KAROL BOGACZ, rolnik, dziennikarz „Farmera”, woj. dolnośląskie

fot. farmer.pl

Pszenica nie tylko u mnie, lecz także w moim regionie nie trzymała parametrów ziarna konsumpcyjnego, jednakże jest to bardzo dobra pszenica. Ten rok jest wyjątkowy, wolałbym zebrać trochę mniej z hektara (plon sięgał 10 t/ha), ale o wyższych parametrach. Różnica w cenie tony pomiędzy ziarnem konsumpcyjnym a paszowym sięga 250 zł, to wszystko tłumaczy. Ziarno będzie „dochodziło” w magazynach podmiotów skupowych? Szkoda, że azot poszedł w masę, a nie w białko.

MARTIN ZIAJA, hodowca bydła mlecznego, woj. opolskie

fot. farmer.pl

U mnie na słabych glebach odszedłem od uprawy pszenicy na konsumpcję.Z tego, co widzę u mnie w regionie i z tego, co słyszę, bardzo mało jest wysokojakościowej pszenicy konsumpcyjnej. Niestety, ale deszcze padające podczas żniw mocno odcisnęły piętno na jakości ziarna. Każdy kolejny opad pogarszał jakość ziarna. Susza aż tak bardzo nie dała się we znaki, jak opady. Gluten i liczba opadania – to najsłabsze parametry.