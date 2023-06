Polish Grain Day, której organizatorem była IZP, odbywały się 25-26 maja w Warszawie. Portal farmer.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia i już na naszych łamach wielokrotnie pisaliśmy informacje o handlu zbożem. Ponieważ sytuacja na rynku płodów rolnych, import ziarna z Ukrainy i problem z rozładowaniem magazynów, niestety nadal budzi dużo kontrowersji i problemów. Co na ten temat myśli prezes Izby Zbożowo-Paszowej?

Uważa ona, że mimo iż import był legalny, to zrobiono wielkie zamieszanie, i wszystkie firmy wrzucono do tzw. jednego worka, nie patrząc na różne czynniki.

- Podczas pierwszej edycji Polish Grain Day mówiliśmy o tym, że głód grozi światu i należy jak najwięcej tego zboża wytransferować, przewieźć przez Polskę i wyeksportować dalej. W związku z powyższym te firmy, które odpowiedziały na ten apel wrzucone są do worka. Do niego wrzucone są firmy, które importowały zboże ukraińskie, żeby ono zostało w Polsce, na swoje własne potrzeby, czy poszło dalej. Z podmiotami, które ściągały tzw. zboże techniczne, czyli to zboże, które po prostu nie było przebadane – odpowiedziała nam 26 maja Monika Piątkowska.