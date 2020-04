Coraz więcej jaj skrzypionki w zbożach

Jest coraz cieplej i tym samym wzmaga aktywność szkodników. W plantacjach zbóż, na młodych liściach widoczne są jaja skrzypionki.

Ciepła aura pogodowa, brak opadów to idealne warunki dla szkodników, które nie próżnują. Skrzypionka od pewnego czasu jest już widoczna w zbożach. Obecnie składa jaj, które można zaobserwować na górnej stronie blaszek liściowych.

Jaja skrzypionki są owalne, w kolorze miodowożółtym, ułożone pojedynczo lub w łańcuszku – po kilka w rzędzie widoczne, najczęściej wzdłuż nerwów. Samica skrzypionki składa jaja przez okres ok. 2 tygodni, co jest uzależnione od panującej pogody. Jeśli jest gorąco to okres składania jaj wydłuża się do ok. 3 tygodni. W sprzyjających warunkach atmosferycznych jedna samica skrzypionki składa 200-300 jaj.

Stadium szkodliwym są larwy skrzypionki, które wylęgają się po ok. 14 dniach od złożenia jaj. Wyjadają tkankę miękiszową liści i uszkadzają je wzdłuż nerwów.