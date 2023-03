Ukazał się najnowszy numer kwartalnika Agro Mapa Wiosna 2023 r. przygotowany przez analityków Banku Credit Agricole. Podali oni w nim m.in. prognozę cen pszenicy i kukurydzy, a także opisali sytuację na rynku zbóż. Sprawdź szczegóły niżej.







Wiele dzieje się na rynku zbóż. Duże znaczenie ma na niego tocząca się wojna w Ukrainie. Na szczęście udało się na kolejne 120 dni przedłużyć umowę zbożową, która umożliwia transport ziarna z portów ukraińskich na Morzu Czarnym. Jednak i tak temat importu ziarna od naszego sąsiada budzi wielkie emocje. Ich upust można było zaobserwować w ostatnich dniach, podczas targów Agrotech w Kielcach. Tymczasem Komisja Europejska upubliczniła najnowsze dane dotyczące właśnie tego importu do Polski. Jak wynika z przedstawionych danych od początku sezonu 2022/2023, czyli od lipca, do Polski wjechało spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy, 1,29 mln t kukurydzy, 784 tys. t pszenicy i 696 tys. t rzepaku. Poza tym, co bardzo ważne, wiele ziarna naszych rodzimych producentów rolnych nadal zalega w magazynach, co sprawia, że mamy bardzo wysokie zapasy. A ceny ziarna spadają z dnia na dzień i obecnie często pszenica wyceniana jest znacznie poniżej 1000 zł/t.

Czy będzie dalszy spadek cen zbóż?

Wiele wskazuje, że tak. Tak twierdzą też w Agro Mapie analitycy Banku Credit Agricole.

- Ostatnie miesiące przyniosły dalszy, stopniowy spadek cen zbóż na światowym rynku zbóż. Obniżeniu cen sprzyjają zmniejszenie niepewności na rynku, odpływ kapitału spekulacyjnego, a także kontynuacja ukraińskiego eksportu zbóż przez Morze Czarne. W sezonie 2023/2024 oczekujemy dalszego spadku cen zbóż wraz z prawdopodobnym zwiększeniem się ich światowej podaży w reakcji na wzrost opłacalności ich produkcji – podają analitycy.

I prognozują, że przy uwzględnieniu tendencji na globalnym rynku zbóż oraz czynników krajowych ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 100 zł/dt i 98 zł/dt na koniec 2023 r. oraz ok. 95 zł/dt i 85 zł/dt na koniec 2024 r.

- Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne wśród głównych światowych producentów i eksporterów zbóż, pojawienie się pierwszych szacunków sytuacji popytowo-podażowej w sezonie 2023/2024, przebieg wojny w Ukrainie, a także trwałość porozumienia w sprawie ukraińskiego eksportu zbóż przez Morze Czarne – czytamy w Agro Mapie.

Źródło: Agro Mapa Wiosna 2023

Jaka produkcja zbóż na świecie?

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 16.02.2023 światowa produkcja zbóż w sezonie 2022/2023 zmniejszy się do 2248,2 mln t wobec 2290,5 mln t w sezonie 21/22 (-1,8%).

- Spadek zbiorów zostanie odnotowany w przypadku kukurydzy (-5,6%), podczas gdy zwiększy się produkcja pszenicy (1,9%), jęczmienia (5,2%) oraz pozostałych gatunków zbóż (2,1%). Spadek produkcji kukurydzy będzie wynikać głównie z jej niższych zbiorów m.in. w USA i UE (odpowiednio o 8,9% i 27,2% niższych niż w poprzednim sezonie – efekt niekorzystnych warunków agrometeorologicznych) oraz w Ukrainie (-39,4% - efekt wojny), podczas gdy przeciwny wpływ będzie miała jej wyższa produkcja w Brazylii (+9,1% - efekt rosnącej powierzchni zasiewów i wyższych plonów). Z kolei wyższe zbiory pszenicy będą efektem jej rekordowej produkcji w Rosji (+27,2% - skutek bardzo korzystnych warunków agrometeorologicznych) oraz lepszych żniw w Kanadzie (+51,6% - powrót do przeciętnych poziomów po odnotowanej w 2021 r. suszy), podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał ich spadek m.in. w Ukrainie (-34,8% - efekt wojny) oraz w Argentynie (-41,2% - efekt ekstremalnej suszy) – wyliczają specjaliści z Banku Credit Agricole.

Piszą, że według tej prognozy zmniejszy się też konsumpcja zbóż. Zwłaszcza kukurydzy o 3 proc. Ich zdaniem spożycie zbóż ograniczane jest przez ich wysokie ceny i problemy z ich dostępnością w niektórych regionach świata ze względu na wojnę w Ukrainie.

- Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 22/23 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 579,3 mln t wobec 597,6 mln t w sezonie 21/22, a współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 25,6% wobec 26,0%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 12/13. Będzie to efektem spadku zapasów kukurydzy, podczas gdy zapasy pozostałych gatunków zbóż pozostaną relatywnie wysokie – czytamy w najnowszej Agro Mapie opracowanej przez analityków Banku Credit Agricole.