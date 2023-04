Ten temat w ostatnich dniach jest numerem jeden w związku z importem ziarna z Ukrainy. O takie dane wystąpił do resortu rolnictwa zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, resort rolnictwa zapiera się tajemnicą celną. Z kolei w mediach minister rolnictwa Robert Telus podkreśla, ze jest zwolennikiem takiej listy, o ile prawo na to pozwoli.

Jeszcze 20 marca KRIR wysłało zapytanie do ministerstwa rolnictwa, które polskie firmy sprowadzały zboże z Ukrainy oraz o przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o tych firmach. Teraz Izba dostała odpowiedź.

- Resort rolnictwa poinformował, że z informacji przekazanych przez Krajową Administrację Skarbową wynika, iż zgodnie z art. 95b ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, indywidualne dane zawarte w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach składanych przez zgłaszającego objęte są tajemnicą celną. Zgodnie z art. 95b ust. 7 ww. ustawy zakres podmiotów, którym mogą być udostępnione informacje objęte tajemnicą celną określony jest w art. 298 i art. 299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych nie są wymienione w tym katalogu – czytamy w odpowiedzi resortu dla KRIR.

Odniesienie się do Elewarr

W zapytaniu przesłanym 20 marca przez KRIR był też wątek spółki Elewarr, a konkretnie pytano czy inne spółki wynajmują od Elewarru powierzchnię składową i przechowuje tam zboże z Ukrainy?

- Odnośnie do zapytania czy podmioty polskie wynajmują od Elewarr Sp. z o.o. powierzchnię składową i przechowują tam zboże pochodzące z Ukrainy, resort rolnictwa poinformował, że Elewarr sp. z o.o. wydała oświadczenie, że nie prowadziła, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić skupu ani obrotu importowanych zbóż i rzepaku, m.in. z Ukrainy. Spółka swoją ofertę skupową zbóż (pszenicy, kukurydzy) i rzepaku kieruje wyłącznie do polskich producentów rolnych. Spółka dementuje wszelkie informacje, które dotyczą skupowania przez nią zbóż ukraińskich (w tym kukurydzy) i rzepaku ukraińskiego oraz posiadania takiego towaru w swoich magazynach – czytamy w tym samym co wyżej piśmie, przesłanym przez resort rolnictwa do KRIR.

Przypominamy, że spółka Elewarr, kontrolowana przez Krajową Grupę Spożywczą, a tym samym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, wielokrotnie poprzez swoje media społecznościowej wystosowywała podobne oświadczenia. Ostatnie 11 kwietnia (treść poniżej) w odpowiedzi na artykuł z właśnie 11 kwietnia Wirtualnej Polski, gdzie napisano, że spółka przeładowywała ukraińskie ziarno.

M.in. napisano w nim, że „w ramach dodatkowych usług komercyjnych, na podstawie umów zawieranych z rolnikami oraz innymi polskimi kontrahentami, Spółka świadczy usługi, np. wykonywanie analiz laboratoryjnych, usługowe ważenie transportu samochodowego i kolejowego, kolejowe usługi manewrowe czy usługowy przeładunek towaru zbóż i rzepaku w ramach składów kolejowych. W przypadku tego rodzaju usług Spółka nie dysponuje wiedzą handlową o miejscu pochodzenia towaru obcego co do którego nie ma żadnych praw oraz w konsekwencji Spółka nie ma żadnych podstaw prawnych do żądania informacji o pochodzeniu czy przeznaczeniu towaru, który nie jest przedmiotem obrotu dla Spółki. Spółka nie ma także podstaw faktycznych do odmowy świadczenia dodatkowych usług dla podmiotów, z którymi utrzymuje wieloletnie, stałe kontakty handlowe…” Cała treść oświadczenia poniżej na Twitterze.

W tekście w Wirtulanej Polski, pojawia się też kwestia innych firm, zwłaszcza dwóch, które miały handlować ziarnem z Ukrainy, takie jak Cedrob i Wipasz, a które też miały być powiązane politycznie z obozem władzy.

Przypominamy, że jeszcze przed publikacją artykułu w WP, pojawiały się w mediach społecznościowych sugestie, aby upublicznić listę podmiotów, które handlowały ziarnem z Ukrainy. Wówczas ówczesny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podał, że wie które firmy zarobiły na handlu zbożem, ale aby je ujawnić, zasłaniał się tajemnicą skarbową. Wtedy też poprzez media społecznościowe, o czym pisaliśmy na farmer.pl, odezwał się Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa UE, który napisał” ...ochrona tajemnic przedsiębiorstwa nie powinna mieć zastosowania w przypadkach, w których ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa służy interesowi publicznemu w zakresie ujawnienia nieprawidłowości...". - z dyrektywy UE 2016/943.”

W kuluarach pojawiały się też nieoficjalne sugestie, że władza ujawni listę, jak konkretne firmy podpiszą z Krajową Administracją Skarbową, odpowiednie umowy. Po koniec marca na stronach KAS pojawiły się dwie informacje odnośnie umowy w ramach Programu Współdziałania, który stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy pomiędzy podatnikiem oraz szefem KAS, które jak napisano są oparte na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności. Okazuje się, że podpisano w sumie osiem takich umów. Zapytaliśmy KAS z kim i kiedy konkretnie, poniżej dokładna tabela w tej sprawie., dwie ostatnie firmy tycza się branży rolnej.

Źródło: KAS

Ministrowie za ujawnieniem firm transportujących ziarno z Ukrainy

Tymczasem dzisiaj tj. 12 kwietnia w telewizji TVP Info Robert Telus, minister rolnictwa powiedział, że „Jestem wielkim zwolennikiem upublicznienia listy firm importujących zboże z Ukrainy”. Ale jak dodał, „liczę na to, że prawo pozwoli mi na to”.

- Zwrócę się do ministra Ziobro, żeby surowo ukarać tych, którzy dopuścili się przestępstwa - powiedział Telus w kontekście prowadzonych kontroli zboża przez Inspekcje Weterynaryjna na antenie TVP Info.

Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych również wypowiedział się w tej sprawie.

- Nie mam nic przeciwko ujawnieniu listy importerów – powiedział na antenie TVP Info 12 kwietnia. - Nie będę mówił jakie firmy importowały, bo nie wiem – odpowiedział Sasin, gdy dziennikarze zapytali czy wie które podmioty sprowadzały zboże.

My wystosowaliśmy pytanie zarówno do resortu rolnictwa, jak i aktywów państwowych, już nie czy, a kiedy taka lista firm zostanie upubliczniona? Odpowiedzi na razie brak.