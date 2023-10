Tego jeszcze nie wiemy. Ostatnio Komisja Europejska odpowiedziała w tej sprawie organizacji rolniczej. Jakie mogą być ich decyzje?

Jak podaje Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona”, 12 sierpnia tego roku wystąpili oni właśnie do Komisji Europejskiej z takim pytaniem. Konkretnie chodziło o fakt, czy zostanie udzielona zgoda dotycząca pomocy finansowej w sprawie dopłat za usługi transportu zbóż lub rzepaku do portu nadbałtyckiego. Jak przypomina Związek, były one skierowane nie tylko do rolników, lecz także d podmiotów, które nabyły od producenta rolnego rzepak czy zboże, w celu dalszej odsprzedaży oraz dla podmiotów prowadzącemu działalność w zakresie skupu zbóż, ale też i obrotu zbożami firm będącymi mikroprzedsiębiorstwem. Konkretnie małym albo średnim przedsiębiorstwom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i dokonały sprzedaży kukurydzy suchej po 15 marca 2023 roku (chodzi o pomoc przewidzianą w rozporządzeniach rady ministrów z dn. 14.04.2023 i 5.07.2023 r., która była notyfikowana przez polski rząd).

Pomoc dla transportu zboża?

Na temat tych wypłat pisaliśmy ostatnio na portalu farmer.pl. Przedstawialiśmy punkt widzenia rodzinnych firm skupowych, które są w trudnej sytuacji finansowej.

Jednym z postulatów i apelów naszego rozmówcy, których chciał pozostać anonimowy, a reprezentuje właśnie małe firmy skupujące płody rolne, był fakt nieotrzymania dopłat do transportu płodów rolnych do portów. Działo się to przed żniwami, kiedy minister rolnictwa ogłosił pomoc w ramach rozładowania nadwyżki surowców rolnych w magazynach rolników przed zbiorami.

– Po spotkaniach, które odbywały się w czerwcu br. z ministrem rolnictwa w wąskiej grupie kilku firm, jasno nam obiecano, dano rozporządzenie, i powiedziano: woźcie towary do portów będziecie mieć dopłaty. Oczywiście stawki były uzależnione od regionu. W centralnej Polsce było to 150 zł/t. Mówiliśmy wówczas, że jest to kolejny koszt, gdzie nas na to nie stać, dodatkowo firmy transportowe naliczały sobie wówczas wyższe stawki. Ale minister wielokrotnie podkreślał, że pieniądze są, woźcie. I woziliśmy. Teraz jest sytuacja taka, że pieniędzy tych nadal nie ma, nie ma zgody na ich wydatkowane i według mojej wiedzy na 99 proc. jej nie będzie. Nikt tego głośno przed wyborami nie powie – mówił nam nasz rozmówca.

Czy jest szansa na wypłatę tych pieniędzy? Informacji z resortu rolnictwa w tej spawie nie mamy, ale są inne od organizacji rolniczych.

Odpowiedź KE w sprawie transportu zboża do portów

Okazuje się, że ZZR „Korona” niedawno otrzymał od KE odpowiedź w sprawie dopłat do transportu. Konkretnie pismo trafiło do nich 4 października.

- Komisja Europejska stwierdziła, że Służby KE zdają sobie sprawę z konsekwencji rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę dla polskiego sektora rolnego. Środki, o których piszą Państwo w swoim piśmie, są traktowane priorytetowo przez odpowiednie służby Komisji, które pozostają obecnie w bezpośrednim kontakcie z władzami polskimi, aby sprawa postępowała możliwie jak najszybciej. Trochę powolny jest ten priorytet, ale padła deklaracja o bezpośrednim kontakcie z władzami polskimi, aby sprawa postępowała możliwie jak najszybciej. A zatem może Komisja w końcu udzieli zgody … - czytamy w informacji udzielonej przez Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona”.