Czy ceny żywności w Polsce mogą znacznie wzrosnąć?

- Globalny indeks realnych cen żywności w lutym wzrósł dziewiąty miesiąc z rzędu i osiągnął najwyższą wartość od lipca 2014 roku – wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Co to oznacza?

- Indeks cen żywności FAO zwiększył się w lutym br. do najwyższego poziomu od lipca 2014 r. (+16,7% r/r). Głównym źródłem wzrostu indeksu w lutym były wyższe ceny oleju roślinnego. Jest to jednocześnie 9 miesiąc z rzędu, w którym indeks rośnie w ujęciu miesięcznym – poinformował przez media społecznościowe Jakub Olipra, ekonomista Banku Credit Agricole.

Jak dodał, indeks cen żywności FAO stanowi ważne źródło informacji nt. tendencji cenowych na światowym rynku żywności. Ma on również implikacje dla cen żywności w Polsce, które obecnie w większości przypadków kształtowane są przede wszystkim przez czynniki globalne.

- Indeks FAO charakteryzuje się o wiele wyższą zmiennością niż dynamika cen żywności w Polsce. W skład indeksu wchodzą surowce rolne (wyższa zmienność), podczas gdy w koszyku inflacyjnym mamy w większości żywność przetworzoną (niższa zmienność) -> indeks lubi „straszyć” - podał Olipra na Twitterze.

Specjalista zaznaczył, że Indeks FAO jest na ogół słabo skorelowany z cenami żywności w Polsce. Wynika to z wielu czynników, m.in. z tego, że nie uwzględnia on cen owoców i warzyw. Ich udział w polskim koszyku „żywnościowym” w 2020 r. wynosił aż 18,7%.

- A „owoce” i „warzywa” to są kategorie o dużym udziale nieprzetworzonych surowców rolnych (wyższa zmienność), których ceny w odróżnieniu od pozostałych kategorii kształtowane są w znacznym stopniu przez czynniki lokalne (np. pogodę). Potrafią one nieźle „szarpać” inflacją – podkreślił. Jak zaznaczył, niemniej część składowych indeksu FAO jest dość silnie skorelowana ze swoimi odpowiednikami w Polsce. Wysoka zależność widoczna jest szczególnie w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe” i „mleko, sery i jaja” – warto je monitorować.

- Choć indeks cen żywności FAO niesie cenne informacje nt. perspektyw dynamiki cen żywności w Polsce, należy bardzo ostrożnie formułować wnioski na jego podstawie. Silny wzrost indeksu może, ale nie musi zwiastować silnych podwyżek cen żywności w Polsce – podsumował na koniec Jakub Olipra.

