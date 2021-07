Czy Chiny będą importowały jeszcze więcej surowców rolnych? Wpływ na ceny

Ten sezon pokazał jak bardzo na rynkach surowców rolnych może zamieszać Państwo Środka. Chiny m.in. przez fakt odbudowywania pogłowia trzody chlewnej, zwiększyły znacznie import płodów rolnych. Efekt – znaczne podwyżki cen surowców. Czy ten scenariusz się ponownie powtórzy?

Już wielokrotnie pisaliśmy na farmer.pl, że powodem znacznego podwyższenia się cen m.in zbóż jest rosnące zapotrzebowanie ze strony odbiorców z Chin. Informowaliśmy też, że kraj ten ma również wpływ na wzrost cen środków produkcji.

Czego można się spodziewać w najbliższych miesiącach? Wiele wskazuje na to, że to państwo jeszcze zwiększy swoje możliwości importowe na kolejne lata. Jak donosi Reuters, Chiny zwiększą pojemność magazynową o 10,85 mln ton do i tak już ogromnego programu gromadzenia zbóż.

- Sinograin, państwowy magazyn zboża w tym kraju, rozpocznie w tym roku budowę 120 projektów magazynów zlokalizowanych w 18 administracjach prowincji - donosi huanqiu.com, strona internetowa Global Times, kontrolowana przez rządzącą Partię Komunistyczną.

- Posunięcie to nastąpiło po tym, jak Pekin wzmocnił swoją koncentrację na bezpieczeństwie żywnościowym i zobowiązał się do realizacji krótko- i długoterminowych planów zwiększenia dostaw zbóż dla największej populacji świata – podaje portal agriculture.com.

Jak wynika z danych, które udostępniły państwowe media w kwietniu, Chiny dysponują ponad 650 mln t magazynów zboża.

Całkowita wielkość chińskich rezerw zboża nie jest upubliczniana, a informacje o zapasach państwowych są zwykle trudne do zdobycia, a nawet ukrywane.