Ukraina obecnie stara się ratować swój eksport i przenieść jak największy wolumen na kolej. W ten sposób chcą zrealizować zawarte już wcześniej kontrakty i chociaż częściowo odrobić straty, związane z blokadą własnych portów na Morzu Czarnym. Wiele wskazuje na to, że decyzja o budowie suchego portu już zapadła. Pozostają tylko pytania: gdzie, kto to sfinansuje i jak to wpłynie na krajowy rynek cen zbóż.

Ministerstwo rolnictwa niedawno poinformowało nas, że budowa tzw. suchego portu, umożliwiającego transport drogą kolejową zboża z Ukrainy do polskich portów morskich podlega analizie.

Polska krajem przeładunkowym

Teraz Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, powiedział nam, że decyzja jest już w tym temacie podjęta, tylko jeszcze oficjalnie nie jest ogłoszona, bo rzeczywiście analizie podlegają kwestie logistyczne. Takie informacje uzyskał po wczorajszym (tj. 20 kwietnia) spotkaniu z Henrykiem Kowalczykiem, wicepremierem i ministrem rolnictwa.

- Zapowiedziany suchy port przy granicy ma umożliwić transport kolejowy zbóż z Ukrainy. Polska ma być tylko krajem tranzytowym, gdzie to zboże będzie przeładowywane i transportowane koleją do naszych portów. Załadowywane będą kontenery, a więc wykorzystywane dalej mogą być wszystkie nasze lokalizacje, nie tylko te dedykowane typowemu przeładunkowi zbóż, ale miejsca, gdzie drogą morską mogą od nas wypłynąć kontenerowce – powiedział nam Wiktor Szmulewicz. Jak dodał, trochę do budowy tego typu huba zmusza nas świat i prośby ze strony państw arabskich, którym wręcz grozi głód z powodu niedoboru pszenicy. - My nie jesteśmy w stanie, w takiej ilości wyeksportować własnego zboża, żeby zaspokoić potrzeby Algierii, Egiptu i innych krajów Afryki Północnej. Podejrzewam, że Polska może też na tym zyskać, bo mogą się przed nami otworzyć nowe kontakty biznesowe – mówi prezes KRIR.

Szmulewicz ma jednak obawy o to czy nasze porty morskie i koleje poradzą sobie z tak dużym obciążeniem i czy transport surowców rolnych „nie zepsuje” naszego rodzimego rynku zbóż i nie wpłynie na obniżenie cen.

Analiza budowy suchego portu

Poprosiliśmy o komentarze eksperckie osób, które na co dzień związane są z rynkami płodów rolnych. Zdaniem Mirosława Marciniaka, analityka z InfoGrain na budowę takiego przedsięwzięcia potrzebne są ogromne nakłady finansowe. Od budowy magazynów, po budowę bocznic kolejowych i całej infrastruktury z tym związanej.

- Prywatne firmy nie wejdą w biznes, który jest bardzo ryzykowny. Wojna się wcześniej, czy później skończy, a Ukraina wróci do eksportu droga morską. I eksport drogą kolejową do Polski znów będzie marginalny – zauważa Marciniak.

Jakie możliwości przeładunkowe?

Kwestię tę już kolejny raz poruszył dla portalu farmer.pl Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego Santander Bank Polska.

- Analizując kwestię rozbudowy infrastruktury przeładunkowej na granicy polsko-ukraińskiej w krótkim okresie, na pierwszy plan wysuwa się pomoc Ukrainie w udrożnieniu eksportu surowców rolnych w końcówce bieżącego sezonu. Ukraina obecnie stara się ratować swój eksport i przenieść jak największy wolumen na kolej. W ten sposób chcą zrealizować zawarte już wcześniej kontrakty i chociaż częściowo odrobić straty, związane z blokadą własnych portów na Morzu Czarnym. Warto tu jednak pamiętać o dysproporcjach w możliwościach logistycznych między koleją a transportem morskim – mówi nam Rykaczewski.

Przypomina też, że z ostatnich komunikatów strony ukraińskiej wynika, iż możliwość wywozu koleją to około 600 tys. t miesięcznie, we wszystkich możliwych kierunkach w stronę Unii Europejskiej, nie tylko do Polski. To więcej niż szacunek sprzed miesiąca, ale to nadal tylko niewielka część możliwości transportu morskiego, nieco powyżej 10 proc.

- Jednak za kilka miesięcy wystartuje nowy sezon. I nawet przy dużym spadku produkcji zbóż i roślin oleistych na Ukrainie, podaż surowców rolnych do eksportu będzie liczona w dziesiątkach milionów ton. I tu pojawia się pytanie, w jaki sposób bardziej systemowo pomóc w eksporcie z Ukrainy, szczególnie, że nie wiadomo, jak długo potrwa wojna – dodaje analityk.

Środki produkcji znajdziesz na Giełdzie Rolnej.

Jego zdaniem, z uwagi na mnogość barier w transporcie kolejowym, ale też możliwe skutki dla unijnego rynku, wydaje się, że modernizacja czy rozbudowa infrastruktury punktowej powinna mieć charakter kompleksowy i obejmować wszystkie kraje, które mogą uczestniczyć w transporcie z Ukrainy do portów morskich w UE.

- Jeśli dziś analizuje się zasadność rozwoju mocy przeładunkowych na granicy ukraińskiej to powinno się to dotyczyć nie tylko Polski, ale też innych państw UE, graniczących z Ukrainą. Jednocześnie taka rozbudowa powinna być skorelowana ze zwiększeniem przepustowości linii kolejowych w poszczególnych państwach członkowskich, inwestycjami w tabor kolejowy do przewozu surowców rolnych oraz rozwojem zdolności przeładunkowych w unijnych portach morskich. Efektem powinna być realna pomoc Ukrainie, ale przy ograniczeniu ryzyka skokowego wzrostu podaży surowców rolnych bez technicznych możliwości reeksportu tych surowców poza UE. Z tej perspektywy wydaje się, że to powinna być inwestycja koordynowana lub w inny sposób wspierana na poziomie Unii Europejskiej, a nie na ustalana bilateralnie między Ukrainą i pojedynczymi krajami członkowskimi – mówi Grzegorz Rykaczewski.