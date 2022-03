Czy do Polski trafią koleją duże ilości kukurydzy i pszenicy z Ukrainy?

Z powodu wojny zablokowany jest transport morski w rejonie Morza Czarnego. To zmusiło firmy, które jeszcze działają na terenie Ukrainy do poszukiwania alternatyw, czyli transportu kolejowego i drogowego. Czy z tego powodu do krajów ościennych trafi ukraińska kukurydza lub pszenica?

Przypominamy, że ukraiński rząd wydał decyzję o całkowitym zakazie do końca roku eksportu żyta, jęczmienia, gryki, prosa, cukru, soli i mięsa. Na eksport pszenicy, kukurydzy i oleju słonecznikowego wprowadzono licencje eksportowe. Ale z powodu wojny i zablokowaniu ukraińskich portów jest kłopot ze sprowadzaniem z Ukrainy płodów rolnych z których eksportu ona słynęła. Przypominamy, że do czasu rosyjskiej inwazji pokrywała ona aż 11 proc. światowego zapotrzebowania na zboża i była czwartym eksporterem kukurydzy na świecie.

Jak nie da się drogą morską to może koleją? Bo w ostatnich dniach odnotowano wzrost ofert sprzedaży ukraińskiej kukurydzy do takich krajów, jak Węgry, Rumunia, Słowacja i oczywiście Polska. Czy to oznacza, że będziemy mieli w kraju duże ilości ziarna ukraińskiego? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Grzegorza Rykaczewskiego, analityka sektora rolno-spożywczego Santander Bank Polska.

Przerwany łańcuch dostaw zbóż z Ukrainy

- Rezultatem agresji rosyjskiej jest blokada ukraińskich portów na Morzu Czarnym, które były głównym kanałem eksportu surowców rolnych. Przerwanie łańcuchów dostaw do odbiorców zagranicznych było jednym z przyczyn gwałtownej reakcji na rynku zbóż, ale też oleistych. Wysoki wzrost cen i utrzymująca się wysoka zmienność obrazują skalę oddziaływania na rynek – mówi portalowi farmer.pl Grzegorz Rykaczewski.

Zamieszanie na rynkach rzeczywiście było w ostatnim czasie bardzo mocne. Kontrakty na płody rolne wzrosły do rekordowych poziomów, ale również notowano szybkie, nieznaczne, ale spadki. Nadal jest drogo, bo wojna trwa, jak już wielokrotnie powtarzaliśmy w spichlerzu Europy. Poniżej w artykule dokładne dane liczbowe na ten temat.

- Ukraińska kolej próbuje przerzucić, jak najwięcej surowców rolnych na tę formę transportu i w ten sposób w jak największym stopniu udrożnić kanały dystrybucji. W komunikatach wskazano korytarze transportowe w kierunku Rumunii, Węgier, Słowacji, ale też Polski, aby jak najwięcej zboża mogło dotrzeć do portów w innych państwach – podaje Rykaczewski.

Czy to oznacza, że będziemy mieli bardzo duże ilości np. kukurydzy i pszenicy z tego kraju?

Transport zbóż z Ukrainy drogą kolejową

- Warto pamiętać, że możliwości logistyczne przewozu zboża koleją są znacznie mniejsze, niż w przypadku infrastruktury portowej i statków. Te ograniczenia dotyczą nie tylko masy, którą można wysłać jednym pociągiem, ale tez dysponowania odpowiednią liczbą wagonów oraz możliwości przeładunkowych na stacjach. To wszystko w sytuacji, w której szlaki kolejowe na Ukrainie są obecnie wykorzystywane w dużej części choćby do ewakuacji ludności cywilnej, ale też do dystrybucji towarów niezbędnych w tym kraju – podkreśla analityk Santander Bank Polska.

Jego zdaniem, w efekcie ich przepustowość może być ograniczona.

- Te bariery widać też w danych dotyczących wolumenu transportu towarów. Jak wskazuje Ukrzaliznycia (państwowy monopolista kolejowy), w ciągu pierwszych jedenastu dni marca w kraju przeładowano łącznie ponad 100 tys. t zboża, tj. o 87% mniej r/r – podał Rykaczewski.

Transport z kraju objętego wojną jest bardzo trudny, a możliwości logistyczne są utrudnione.

- Warto też zwrócić uwagę, że czynności przeładunkowe w transporcie kolejowym, w tym związane z różnicami w rozstawie szyn kolejowych między Ukrainą a krajami Unii, wiążą się również z kosztami. Te będą musiały być uwzględnione w cenie oferowanych zbóż – mówi na koniec analityk.