Zbieramy dla Państwa komentarze odnośnie do najgorętszej sprawy dzisiejszego dnia, czyli budzącej wiele emocji, decyzji o podtrzymaniu lub nie, embarga na import czterech surowców z Ukrainy do krajów tzw. przyfrontowych. Zapytaliśmy o konkrety w tej sprawie Monikę Piątkowską, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Niedawno na farmer.pl podawaliśmy opinie ekonomistów co mogłoby się stać z rynkiem zbóż i jakich cen możemy się spodziewać przy różnych scenariuszach, które mogą się zadziać za chwilę. - Nie spodziewamy się, że decyzja o przedłużeniu zakazu importu będzie miała znaczenie dla kształtowania się cen zbóż w Polsce – mówił dla farmer.pl dr Mariusz Dziwulski z PKO Bank Polski. Jak dodał, utrzymanie zakazu będzie jednak prawdopodobnie zauważalne w danych dotyczących ukraińskiego handlu zbożami, gdyż Polska była dla Ukrainy jednym z ważniejszych rynków zbytu w minionym sezonie. Z kolei dr Jakub Olipra z Credit Agricole podkreślał, że niezależnie od tego czy ukraiński import byłby wstrzymany czy nie to nie będzie miało to istotnego wpływu na ceny. Uzasadniał to faktem, że obecnie mamy zupełnie inną sytuację rynkową (wysoka podaż, niskie ceny).

Co na ten temat myślą przedstawiciele rynku?

Teraz zapytaliśmy o kwestie embarga Monikę Piątkowską, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, która niedawno pisała na Twitterze, że „jesteśmy świadkami dyskusji o zakazie importu zboża z Ukrainy po 15 września - dyskusji zastępczej. Powinniśmy rozmawiać o tym co się wydarzy 1 stycznia i w dalszej przyszłości, kiedy Ukraina dołączy do UE. Nasza gospodarka na wyzwania z tym związane jest nadal nieprzygotowana!”.



Jak dzisiaj konkretnie ocenia wpływ tych ewentualnych decyzji na krajowy rynek?

- Embargo na zboża, dla dobra polskiej wsi, powinno zostać przedłużone. Ale ważniejsza dziś jest dyskusja o tym co dalej, ważniejszy jest dialog z Ukrainą i UE w sprawie tranzytu, ważniejsze są decyzje i inwestycje wspierające infrastrukturę – mówi farmer.pl Monika Piątkowska.

Jak dodaje, dzięki współpracy sektora prywatnego z administracją publiczną i ministerstwem, w ostatnich miesiącach odnotowaliśmy rekordowy eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju.

- Szacujemy, że w sierpniu eksport pszenicy drogą morską przekroczył 500 tys. ton, a kukurydzy wyniósł mniej niż 100 tys. ton, w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów. W lipcu eksport zbóż ogółem drogą morską wyniósł aż 747 tys. ton, a w czerwcu 937 tys. ton. Dane pokazują, że dzięki zbiorowemu wysiłkowi udało się zrealizować trudne zadanie – podaje prezes IZP.

Nie ma agroportu. Co z relacją z Ukrainą?

W tym względzie IZP wytyka też i błędy.

- Nadal jednak czekamy na Agroport. Ale czekamy też na systemowe rozwiązań na czas, w którym embargo przestanie obowiązywać. To ostatni dzwonek na opracowanie strategii budowania konkurencyjności polskiego rolnictwa po wejściu Ukrainy do UE – podkreśla Piątkowska.

I dodaje, że Polska nie może sobie pozwolić na zniszczenie relacji z Ukrainą.

- Ukraina wygra wojnę, którą toczy także w naszym imieniu. Musimy być solidarni i myśleć o przyszłości. W szczególności, że na współpracy polsko-ukraińskiej mogą zyskać obie strony. Polskie rolnictwo i przetwórstwo mogą zostać wzmocnione. Potrzebujemy dialogu, inwestycji i mądrej strategii – mówi na koniec Monika Piątkowska.