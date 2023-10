W Polsce od kilku lat część rolników praktykuje siew jęczmienia jarego jeszcze jesienią. Jakie są wady i zalety takiego siewu?

Jęczmień jary wysiewany jesienią to nisza w Polsce, jednakże może plonować znacznie lepiej niż ten z konwencjonalnych wiosennych siewów

Technologia siewu formy jarej jesienią znajduje uzasadnienie wobec łagodniejszych zim z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach

Jęczmień jary jesienią - plon wyższy nawet o 2 tony

Wiemy, że odmiany przewódkowe pszenicy ozimej spisują się zazwyczaj lepiej aniżeli klasyczne formy jare. Lepiej wykorzystują dostępną wilgotność, a ze względu na dłuższy okres wegetacji są także w stanie wyżej plonować. Ta sama sytuacja może dotyczyć jęczmienia jarego. W Polsce są już gospodarstwa, które praktykują taki siew od kilku lat.

Jęczmień jary wysiewany jesienią ma szanse na plon wyższy o nawet dwie tony z hektara. Rolnicy, którzy próbowali już takiego siewu podkreślają, że w zależności od przebiegu wiosny (ale też zimy) technika siewu jęczmienia jarego jesienią pozwalała na uzyskanie wyników lepszych o 1 - 2 t/ha w porównaniu z klasycznym wiosennym siewem.

Tak jak wspominaliśmy - kluczowe są tu takie czynniki jak lepsze wykorzystanie wody oraz wegetacja dłuższa o nawet kilkanaście tygodni. W porównaniu z klasycznymi jęczmionkami sianymi na wiosnę ryzyko "suszy totalnej" (jaką np. w tym roku odczuły zboża jare) jest mniejsze. Wysiew jesienią pozwala także na uzyskanie lepszego systemu korzeniowego, który sięga nawet kilkanaście cm głębiej aniżeli w przypadku siewu wiosennego.

Jęczmień jary jest w stanie dobrze przezimować

Nie ma jednak róży bez kolców. Podobnie jest w omawianym tu przypadku. Siew jęczmienia jarego jeszcze w okresie jesiennym zwiększa ryzyko rychnosporiozy, ale także wylegania. Rolnicy, którzy zdecydowali się już na siew jęczmienia jarego w okresie jesiennym zwracają uwagę, że podatność na wyleganie jest niższa niż w przypadku odmian ozimych, ale jednocześnie wyższa niż przy siewie form jarych.

Pierwszym pytaniem, które nasuwa się omawiający wysiew jęczmienia jarego np. w listopadzie to kwestia mrozoodporności i ogółem zimotrwałości. Okazuje się, że przy odpowiednim doborze terminu siewu można uzyskać w przypadku części odmian zimotrwałość zbliżoną do jęczmienia ozimego. Tu jednak ważny jest termin siewu. Przyjmuje się, że optymalnym terminem będzie 20 - 30 października, ewentualnie kilka pierwszych dni listopada. Dodajmy jednak, że w regionach, gdzie zima jest zazwyczaj dość mroźna i nawet siew formy ozimej jest ryzykiem nie ma raczej sensu ryzykować siewu jęczmienia jarego jesienią. To raczej możliwość dla gospodarstw ulokowanych w nieco łagodniejszym klimacie, m.in. w Polsce południowej, południowo - zachodniej.

Dlaczego nie warto próbować wysiewu jeszcze w połowie października? Otóż korzystając, tak jak w tym roku, ze stosunkowo cieplejszych temperatur aniżeli wieloletnie wskazania, jęczmień jary może nadmiernie wybujać, a konsekwencją tego jest większe ryzyko wymarznięć, słabego przezimowania, ale też porażenia chorobami. Swoją drogą warunki tej jesieni były takie, że de facto w połowie października można było jeszcze próbować siewu jęczmienia ozimego.

Warto próbować, ale z ostrożnością

Dotychczas gospodarstwa próbujące siewu formy jarej jarej jesienią decydowały się generalnie na wysiew jęczmienia browarnego. Tutaj przewaga wynikająca z szybkiego terminu siewu uwidacznia się najbardziej, bo i forma browarna "lubi" szybki siew.

Do tematu trzeba podejść jednak z rozwagą. Jeśli chcemy spróbować takiej techniki wysiewu jęczmienia jarego to warto zacząć od choćby części areału planowanego pod jęczmień jary. Wiosną, a przede wszystkim podczas zbiorów, będziemy mieć doskonałe porównanie jak poradziły sobie obie formy jęczmienia. Jeśli tylko przezimuje, a jest to wysoce prawdopodobne, to jęczmień jary zasiany teraz powinien plonować znacznie lepiej aniżeli konwencjonalnie wysiewany terminie wiosennym.