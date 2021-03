Czy jęczmień ozimy przezimował?

W tym roku było kilka incydentów mrozowych, które mogły zaszkodzić gatunkom i odmianom o mniejszych notach mrozoodporności. Aby sprawdzić żywotność i kondycję ozimin warto wykonać test przezimowania.

Jęczmień ozimy ze zbóż ozimych najbardziej jest podatny na wymarzanie. Zaszkodzić mu mogą już mrozy sięgające do -15°C, zwłaszcza jeśli rośliny nie zostały wcześniej okryte warstwą śniegu.

Za zagrożenie można uznać okres 2-3 dni jakie miały miejsce w miesiącu lutym, kiedy silne mrozy powróciły wraz z wysmalającymi wiatrami, a w tym czasie w wielu regionach nie było okrywy śnieżnej.

Czy mróz uszkodził oziminy?

Nadal zbieramy sygnały płynące z całego kraju. Wiele wskazuje na to, że jest dobrze. Liście są wysmolone ale stożek wzostu i czy węzły krzewienia nienaruszone. Jednak lokalnie zaszkodził roślinom fakt nadmiaru wody. Są już sygnały, że na niektórych plantacjach widoczna jest pleśń śniegowa oraz pałaczenia rzepaku (ten fakt jeszcze jesteśmy w trakcie potwierdzania).

Czy jęczmień przezimował?

Najwyższy czas wybrać się na pola i rozpocząć sukcesywny monitoring plantacji. Aby odpowiedź na pytanie, w jakiej kondycji przezimował jęczmień – warto zrobić test przezimowania.

Szczególnie warto sprawdzić kondycje i stan jęczmienia ozimego Fot. A. Kbous

Jak wykonać test przezimowania zbóż?

Z pola należy ostrożnie wykopać rośliny z korzeniami– około 10-20. Najlepiej wybrać miejsca, które wizualnie wskazują na najgorszą kondycję roślin.

Następnie powinno się rośliny oczyścić i ostrym nożem przyciąć ich pędy na wysokości ok. 1,5 cm licząc od węzła krzewienia. Korzenie należy skrócić. Rośliny wykładamy na pojemnik wyłożony zwilżoną gazą lub papierem. Pojemnik należy odstawić do ciepłego pomieszczenia o temperaturze 22-24ᵒC. Wynik testu będzie możliwy po upływie 24 godzin.

Jak odczytać wynik?

1. Rośliny bez przyrostu oznaczają rośliny nieżywe.

2. Przyrost do 4 mm mówi, że rośliny są słabe.

3. Przyrost 5-9 mm - rośliny z dobrym wigorem.

4. Przyrost powyżej 10 mm – informuje, że rośliny mają bardzo dobry wigor.

Tegoroczny jęczmień ozimy z pozytywnym wynikiem testu przezimowania (przyrosty po 12 h - z lewej strony oraz po 24 h - strona prawa) Fot. A. Kobus

Wykonałeś już lustrację swoich ozimin?

