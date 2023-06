Zobacz galerię

Za nami Europejska Konferencja pt. Kukurydza rośliną przyszłości, która odbyła się 31 maja 2023 r. w Poznaniu. Poniżej przestawiamy skrót z kilku prelekcji na temat uprawy kukurydzy w Polsce.

W 2022 r. areał uprawy kukurydzy w Polsce wyniósł w sumie ponad 1,86 mln h. I jest to drugi wynik zaraz po pszenicy.

Projekt rozporządzenia SUR jest opiniowany przez Parlament Europejski, a głosowanie plenarne nad nim zaplanowano na czerwiec.

W latach 50. ubiegłego wieku wykazano obecność 33 gatunków roślinożernych uszkadzających kukurydzę.

Jej organizatorem były: Europejska Konfederacja Produkcji Kukurydzy (CEPM), Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) i Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK, który świętuje w tym roku jubileusz – 40-lecie istnienia. Portal farmer.pl był patronem medialnym wydarzenia i na naszych łamach pojawią się jeszcze kolejne artykuły ze spotkania m.in. na temat geopolityki uprawy kukurydzy czy spostrzeżenia i problemy rolników z innych państw Unii Europejskiej. Program konferencji był bardzo bogaty. Teraz przestawiamy kilka najważniejszych kwestii z wystąpień polskich przedstawicieli podczas Europejskiej Konferencji.

Hodowla kukurydzy w świetle wyzwań współczesnego rolnictwa

Prelekcję na ten temat wygłosił dr inż. Janusz Rogacki z Hodowli Roślin Smolice – Grupa IHAR, a była ona przygotowane we współpracy z prof. Henrykiem Bujakiem, dyrektorem Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Przypomniał, że w 2022 r. areał uprawy tego gatunku wyniósł w sumie ponad 1,86 mln h. I jest to drugi wynik zaraz po pszenicy. Rosną też powierzchnie uprawy plantacji nasiennych w Polsce, gdzie wykorzystywane są odmiany mieszańcowe kukurydzy.

Jak dodał dr inż. Rogacki, w programach hodowlanych ważne są trzy zadania: wytwarzanie materiałów wyjściowych, hodowle linii wsobnych oraz ocena wartości gospodarczej nowych odmian mieszańcowych w różnych typach doświadczeń polowych.

- W procesie hodowli podstawowymi kryteriami selekcji są niezmiennie wysokość plonu odmiany mieszańcowej oraz jej tolerancja na podstawowe jednostki chorobowe (fuzarium, głownia). Dodatkowo w uprawie na kiszonkę, oprócz wyżej wymienionych kryteriów, ważna jest strawność roślin i zawartość skrobi w zakiszanej masie – zaznaczał naukowiec.

Strategia od pola do stołu: przyszłość stosowania środków ochrony roślin w UE

To kolejny temat podjęty na konferencji o którym mówił Michał Kiciński z CropLife Europe. Skupił się on na ambitnych celach przedstawionych przez Komisję Europejską dotyczących cięcia zużycia pestycydów do 2030 r. Przypomniał o przedstawionym w czerwcu 2022 r. projekcie rozporządzenia dotyczącego zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin tzw. SUR, o czym wielokrotnie pisaliśmy na farmer.pl. Podkreślał, że przygotowywany był on w innych czasach, a teraz po wybuchu wojny w Ukrainie, spotkał się z wieloma krytycznymi uwagami.

- W związku z licznymi problemami dotyczącymi metodologii wyliczania celów redukcyjnych, Komisja Europejska poinformowała Państwa Członkowskie o indywidualnych celach redukcyjnych w lipcu 2022 r. Dla Polski Narodowy Cel Redukcyjny 1 (redukcja stosowania i ryzyka pestycydów ogółem) został wyznaczony na poziomie 45 proc., a Narodowy Cel Redukcyjny 2 (redukcja stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów) na poziomie 55 proc. – przypomniał podczas spotkania Kiciński.

Jak zaznaczył, obecnie projekt rozporządzenia SUR jest opiniowany przez Parlament Europejski, a głosowanie plenarne nad nim zaplanowano na czerwiec. Dotychczas zgłoszono ok. 3 tys. poprawek, w tym propozycje wycofania projektu.

Możliwości ograniczenia stosowania pestycydów w uprawie kukurydzy

To temat wystąpienia prof. Roberta Idziaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zaznaczał on rolę zużycia w tym świetle adiuwantów (wspomagaczy), które nie są środkami ochrony roślin, a których zadaniem jest wspomaganie ich działania.

- Adiuwanty, które wpływają na działanie substancji czynnej herbicydów zalicza się do adiuwantów aktywujących, a zmieniające właściwości użytkowe formulacji środka i cieczy opryskowej do adiuwantów modyfikujących – mówił. I jak zaznaczał, korzystny wpływ na zabieg odchwaszczania zależy od typu adiuwanta.

- Adiuwanty jednoskładnikowe nie pozwalają w pełni kontrolować wszystkich niekorzystnych dla działania herbicydów czynników, a tym samym nie gwarantują zadowalającego poziomu ochrony przed chwastami – mówił prof. Idziak.

Ślad węglowy w uprawie kukurydzy

Temu tematowi przyjrzał się mgr Tomasz Żyłowski z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Na wstępie mówił, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej wprowadza ambitne plany osiągniecia neutralności klimatycznej do roku 2050.

- Ślad węglowy jest zdefiniowany jako bilans (emisji lub pochłaniania) gazów cieplarnianych wywołanych przez uprawę i wyrażony w ekwiwalencie dwutlenku węgla – zaznaczał prelegent.

Jakie wnioski? – Otóż okazało się, że ze względu na strukturę emisji gazów cieplarnianych największy potencjał ograniczenia śladu węglowego upraw związany jest z racjonalnym nawożeniem azotowym oraz wykorzystaniem postępu biologicznego i technicznego – podkreślał Żyłowski.

Ocena produkcyjności kukurydzy uprawianej ekologicznie

Zagadnienie to przedstawił podczas Europejskiej Konferencji „Kukurydza rośliną przyszłości” prof. Jerzy Księżak z IUNG PIB, a przygotował je razem z dr Jolantą Bojarszczuk. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest jednym z głównych celów EZŁ, a problemem uprawy kukurydzy w ekologii jest ograniczenie występującego zachwaszczenia oraz nawożenia. Celem tych badań była zatem m.in. ocena produkcyjności oraz skuteczności wybranych metod mechaniczne regulacji problemów z chwastami przy różnych dawkach nawożenia organicznego.

- W przeprowadzonym doświadczeniu polowym uwzględniono następujące sposoby pielęgnacji kukurydzy: A – kontrola – bez zwalczania chwastów, B – pielnik szczotkowy, C – opielacz, D – pielnik szczotkowy oraz obsypnik. Czynnikiem II rzędu była dawka nawożenia organicznego: 20 i 40 t/ha przekompostowanego obornika – podkreślał prof. Księżak. Były też inne elementy, które badano dokładnie m.in. wsiewki roślin lub wysiewane współrzędnie.

Jego wykład i wyniki spotkały się z dużym zainteresowaniem z sali. Jakie one były? Ogólnie odnosząc się do pierwszej części badań, to przedstawiono, iż najbardziej skuteczną metodą mechanicznej pielęgnacji było zastosowanie pielnika szczotkowego wraz z obsypnikiem, które eliminowały średnio 76 proc. chwastów w łanie.

Zmiany w występowaniu i szkodliwości chorób i szkodników kukurydzy w ostatnim czterdziestoleciu

Nad tym tematem pochylił się prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin PIB, który zaznaczył, że kukurydza od niedawna zawojowała polskie pola, a wcześniej była traktowana jako roślina tzw. małoobszarowa. Literatura naukowa na temat chorób i szkodników tego gatunku była przez długi czas bardzo uboga i dopiero w 2005 r. zaczęto częściej podawać informacje o jej stanie fitosanitarnym.

- W latach 50. ubiegłego wieku wykazano obecność 33 gatunków roślinożernych uszkadzających kukurydzę. Wśród nich szkody o dużym znaczeniu gospodarczym wyrządzały cztery gatunki: dwójkowiec szeroki, osiewnik obrzeżony, omacnica prosowianka oraz ploniarka zbożówka. Na tamten czas nie wskazano na poważny problem chorób kukurydzy – podkreślał prof. Bereś.

Co się dzieje teraz? – Po 2010 r. wszystkie wykonywane badania na plantacjach pozwoliły dobrze poznać skład gatunkowy fitofagów oraz sprawców chorób. Wśród nich jest obecnie ok. 100 gatunków, przy tym tylko kilkanaście gatunków to typowe szkodniki zagrażające wysokości i jakości plonów. W ostatnim dziesięcioleciu ponownie pojawiło się kilka nowych gatunków, głownie owadów. Ostatnim wykrytym gatunkiem jest skoczek kukurydziany – mówił naukowiec. I jak dodał, jest wysoce prawdopodobne, że pojawią się kolejne, dotąd u nas niespotykane, chociażby z faktu, że mamy zmiany klimatyczne.