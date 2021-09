Czy kukurydza na kiszonkę jest gotowa do zbioru?

Żniwa kukurydzy na kiszonkę przyśpieszają. Co za tym idzie spotyka się coraz więcej sieczkarni na polach. Pytanie zazwyczaj, które co roku zadają sobie producenci brzmi – kiedy kosić? Z pomocą w ustaleniu terminu zbioru przychodzą dwa opracowane przez firmę Limagrain rozwiązania.

W całym kraju trwają zbiory kukurydzy na kiszonkę.

Jak precyzyjnie ustalić optymalny termin zbioru biomasy?

Wczoraj (12 września br) w Dominikowicach (woj. łódzkie, powiat poddębicki) na polach pana Tomasza Palki odbył się KukuryDzionek, czyli impreza polowa zorganizowana przez firmy Limagrain oraz K+S. Na miejscu można było podziwiać topowe odmiany kukurydzy z hodowli firmy Limagrain. Spotkanie było także okazją do porozmawiania na temat prawidłowego nawożenia kukurydzy. Rad i wskazówek w tym zakresie udzielali z kolei przedstawiciele z firmy K+S.

Kiedy kosić kukurydzę na kiszonkę?

Obecnym na miejscu rolnikom zaprezentowane zostały także dwie metody szacowania zawartości suchej masy kukurydzy, na podstawie których wyznaczyć można precyzyjnie optymalny termin zbioru biomasy.

A kiedy kukurydza jest gotowa do zbioru na kiszonkę? Odpowiedź jest prosta - kiedy zawartość suchej masy waha się w przedziale od 30-35% - radził na miejscu Marek Skwira Corn Product & Project Manager, Limagrain. Tylko jak tą wartość precyzyjnie ustalić?

Podstawa to precyzyjne ustalenie zawartości suchej masy

Firma Limagrain od kilku lat służy pomocą dysponując nowoczesnym, mobilnym laboratoriom NIRS LG LAB. Dzięki temu urządzeniu przedstawiciele firmy mogą pobrać próbki kukurydzy i szybko oraz dokładnie przeanalizować je na miejscu pod kątem zawartości suchej masy, a także skrobi. Metoda ta pozwala na precyzyjne wyznaczenie optymalnego terminu zbioru.

- Dzięki takim urządzeniom jesteśmy w stanie oszacować i przeanalizować świeżą zielonkę pobraną z pola z dokładnością do 1 % zawartości suchej masy – mówił podczas imprezy polowej Marek Skwira.

Szacowanie na podstawie obrazowania satelitarnego?

Metoda ta ma jednak podstawową wadę. Urządzeń jest niewiele, co ogranicza liczbę wykonanych prób w terenie. Dlatego poszukuje się innych metod analizy, przydatnych zwłaszcza na dużych areałach.

- Od 2 lat jesteśmy także w stanie sprawdzić zawartość suchej masy za pomocą obrazowania satelitarnego. W tym celu wykorzystujemy platformę Agrility. Aktualne dane satelitarne wykorzystywane są do określenia zawartości suchej masy (MS) w roślinach kukurydzy. Informacje, w postaci zdjęć satelitarnych wskazują różne strefy w polu, w zależności od udziału suchej masy w roślinach. Tym sposobem możemy zmonitorować szybko duże areały. I to robimy w tym roku w Polsce na większą skalę – tłumaczy Marek Skwira.

Jak kształtuje się tegoroczna zawartość suchej masy w kukurydzy?

- W tym roku monitoring zawartości suchej masy rozpoczęliśmy od połowy sierpnia. W zależności od regionu i stanowiska parametr ten wahał się od 24-25 %SM. Co tydzień widzimy stopniowy jej przyrost. Obecnie jest to najczęściej w graniach 33-34%. A więc kukurydza w większości przypadków jest gotowa do zbioru. Trochę inaczej to wygląda na północy kraju, gdzie mamy do czynienia z 31-32 % SM. Oczywiście dużo zależy od grupy wczesności odmiany. Analizę roślin powinno się wykonywać indywidualnie – dodaje Skwira.

W rejonie województwa łódzkiego, badania biomasy wykazały, że odmiany średniowczesne są już gotowe do zbioru, natomiast odmiany średniopóźne za dosłownie kilka dni osiągną optymalne parametry.

W dniu wczorajszym firma Limagrain zaprezentowała także swoje flagowe odmiany jak również omówiła działanie i skuteczność nowej zaprawy Starcover. O tym jednak napiszemy wkrótce.