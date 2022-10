Areał uprawy kukurydzy już drugi rok z rządu jest w Polsce rekordowy. Czy ten trend ma szanse się utrzymać również w 2023 r.?

Według informacji podanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z lipca, powierzchnia uprawy kukurydzy w 2022 r. wynosi ok. 1,86 mln ha. To jest rekord, bo jeszcze nigdy nie było jej tak dużo, chociaż jeszcze przed sezonem spodziewano się, że areał ten przekroczy nawet 2 mln ha. Świadczyć o tym miało bardzo mocne zainteresowanie materiałem siewnym tego gatunku, które zaczęło się w roku ubiegłym wcześniej niż zwykle, bo już w październiku, podczas zbiorów kukurydzy ziarnowej.

Za uprawą tej rośliny przemawia kilka istotnych argumentów, a więc przede wszystkim powszechna świadomość, że jest to gatunek łatwy w uprawie, mało wymagający, satysfakcjonująca cena za surowiec, a także fakt, że jest to roślina jara, która w razie niepowodzenia ozimin może być późno w te miejsca wysiewana.

W 2021 r. również padł rekord produkcji i wówczas kukurydza zajmowała u nas 1,73 mln ha. Czy w 2023 r. będzie jej jeszcze więcej? W sierpniu, kiedy powstaje ten artykuł, można powiedzieć, że zainteresowanie zakupem materiału siewnego tego gatunku jest bardzo wysokie. Jednak z rekordem może być kłopot ze względu na problemy z drogą energią i tym samym z suszeniem ziarna, a także napływem kukurydzy z innych krajów. Wszystko może się rozstrzygnąć tej jesieni, podczas tegorocznych kukurydzianych żniw. Jest wiele niewiadomych, które mogą zaważyć na popularności tego gatunku, w pierwszej kolejności cena zbytu i wielkość popytu.

Według lipcowych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) z powodu suszy globalna światowa produkcja zbóż (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2022/2023 spadnie o 3 mln t, do wielkości 2,252 mld t. Spadek wielkości zbiorów dotyczy też kukurydzy i szacunkowo sięgnie 32 mln t licząc rok do roku. Niemniej, aktualne, światowe zapasy końcowe kukurydzy delikatnie wzrosły w porównaniu z wcześniejszym miesiącem i wynosiły 313 mln t.

Na temat sytuacji na rynku kukurydzy rozmawiamy z dr. inż. Romanem Warzechą, pracownikiem naukowym, ekspertem od kukurydzy w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie i wiceprezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

„Farmer”: Czy w nowym sezonie ponownie może paść rekord powierzchni uprawy kukurydzy, a więc dobijemy do 2 mln ha?

Dr Roman Warzecha: W uprawie kukurydzy od kilku lat zauważalna jest pewna tendencja wzrostowa pod względem powierzchni jej uprawy z przeznaczeniem na ziarno. Według szacunków kształtuje się w tym roku na poziomie nawet 1,2 mln ha, ale już uprawa kukurydzy kiszonkowej nie wzrasta. Ze względu na niezmieniające się trendy w produkcji zwierzęcej kształtuje się na poziomie ok. 600-650 tys. ha.

Nie, to nie jest rozczarowanie, że jeszcze nie udało się osiągnąć w produkcji pięknie wyglądającej liczby 2 mln ha, ale też nie jestem przekonany co do tego, czy uda się to zrobić i czy jest to potrzebne w przyszłym roku. Kukurydza jest bowiem w tej chwili, w tym sezonie, pod wielką presją, patrząc choćby na sytuację geopolityczną, w której znajduje się Europa, i problemy związane z nośnikami energii, które są bardzo istotne też w kontekście kukurydzy. Poza tym trzeba podkreślić, że zwiększenie powierzchni kukurydzy odbywa się kosztem zmniejszenia upraw innych gatunków. Myślę, że w tym roku były to głównie zboża. To ich rolnicy wysiali mniej niż dotychczas, bo mamy też informacje o rekordach w uprawach roślin oleistych, takich jak rzepak i słonecznik, ale też soja.

Czy w tym momencie ma Pan na myśli koszty suszenia kukurydzy, które mogą znacznie wzrosnąć?

Tak. To jest główny czynnik, który może zadecydować w tym roku o opłacalności uprawy i niestety, może ją bardzo obniżyć. Wiele zależeć będzie oczywiście od pogody podczas zbiorów, bo może się okazać, że ziarno nie będzie wymagało znacznego obniżenia wilgotności, ale może być też odwrotnie, że te różnice będą znaczne. Na pewno ziarno będzie trzeba dosuszać, ale ile będzie to kosztowało, niestety, tego na razie nie wiemy. Mówi się, że te koszty nawet mogą się podwoić. Generalnie w tzw. normalnych latach suszenie stanowi 30-35 proc. kosztów produkcji kukurydzy, pytanie – jaka będzie cena ziarna, która w ostatnim czasie, m.in. z powodu napływu ziarna z Ukrainy, znacznie spadła.

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa 20 lipca powiedział podczas konferencji prasowej, że od początku wojny do 30 czerwca do Polski zostało wwiezione 640 tys. ton zboża z Ukrainy, z czego 98 proc. stanowiła kukurydza.

Z ramienia PZPK brałem udział w kilku spotkaniach związanych z rynkiem zbóż i wpływem wojny w Ukrainie na destabilizację naszego rynku. Możliwe, że te dane były nawet większe, bo ziarno, które miało iść tranzytem przez nasz kraj, w dużej mierze zostawało w Polsce. Kukurydza była wykupywana przez firmy paszowe. Magazyny, zwłaszcza na wschodniej ścianie Polski, się zapełniły i teraz nie mamy pewności, czy będzie prowadzony skup naszego ziarna, jak będą wyglądały nasze kukurydziane żniwa? Trzeba zaznaczyć, że wzrost areału kukurydzy nastąpił w mniejszych gospodarstwach, które z reguły nie suszą ziarna, a sprzedają mokre, bezpośrednio po zbiorze. To rodzi pytanie, co dalej i na nie na razie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć.

Co było główną przyczyną tego wzrostu?

Kukurydza jest postrzegana jako dość prosta uprawa. Może nie mało wymagająca, bo potrzebuje 140-180 kg azotu na ha, ale już pod kątem innych pierwiastków nie jest tak „zachłanna”. Poza tym cena kukurydzy wiosną również była wysoka. Na początku wiosny było to ok. 1400 zł/t suchego ziarna.

Jak ocenia Pan stan upraw kukurydzy na koniec lipca 2022 r.?

Za wcześnie jest, aby już mówić o wysokości tegorocznych plonów, bo przebieg pogody może wiele zweryfikować. Na pewno jednak trzeba powiedzieć, że jej stan jest bardzo zróżnicowany. Muszę przyznać, że ja aż tak dużych różnic w stopniu zaawansowania rozwoju kukurydzy nie widziałem, a zajmuję się tą uprawą od 30 lat. Przeważnie ok. 15 lipca wszystkie plantacje kwitły, a w tym roku jest wiele pól, gdzie nawet jeszcze nie ma wiech. Oczywiście, to się zmienia z dnia na dzień. Plantacje na lżejszych glebach są podsuszone, ale każdy opad deszczu zmienia sytuację diametralnie.

Co może martwić, to upały powyżej 300C, które z momencie wiechowania oraz kwitnienia kolb – okresu krytycznego dla rośliny – mogą przyczynić się do obniżenia plonu. Każdy czynnik stresowy występujący w dużym nasileniu w tym czasie może skutkować np. wykształceniem małych kolb, a nawet ich całkowitym brakiem. Znamiona kwiatów są często wyschnięte i pyłek nie ma możliwości wytworzenia łagiewki pyłkowej. Wpływ tego czynnika będziemy mogli ocenić za jakiś czas.

Poza tym mamy umiarkowaną presję ze strony omacnicy prosowianki, ale już bardzo wysoką ze strony stonki kukurydzianej, która również może uszkadzać znamiona.

Wracając do tytułowego zagadnienia, czy kukurydza znowu podbije nasze pola, warto podkreślić, że mimo widocznych i klarownych problemów na horyzoncie w uprawie tej rośliny są też takie, które mogą być optymistyczne.

To prawda. W Unii Europejskiej występuje spory deficyt ziarna kukurydzy (ok. 17 mln t), a Europa jest jej importerem, dlatego to ziarno myślę będzie poszukiwane. Z powodu suszy w UE szacuje się, że produkcja kukurydzy spadnie o 10 proc. Kukurydzy nasiennej również będziemy mieli mniej po uwzględnieniu tej, która była produkowana w Ukrainie. Ale kraje unijne utrzymują stosunkowo wysokie zapasy, więc o ewentualne braki bym się nie martwił. To nie jest tak jak z cukrem, że będzie panika.

Co myśli Pan o spalaniu kukurydzy?

Pamiętam taki rok, gdy kukurydza była zbierana aż do lutego i wówczas została w dużej mierze przeznaczona na spalenie. Uważam, że to dobry pomysł. Byłem nawet na spotkaniu poświęconym takiej inicjatywie, ale trzeba też pamiętać, że do wykorzystywania biomasy agro w ramach tzw. współspalania muszą być odpowiednie kotły, a wiele elektrociepłowni przestawiło się na instalacje gazowe i zlikwidowało takie kotły.

Co w tej trudnej sytuacji radziłby Pan na koniec rolnikom, którzy myślą o wysiewie kukurydzy na rok 2023?

Wybierając odmiany pod nowe zasiewy i patrząc na wysokie koszty suszenia, warto zwracać już teraz uwagę na kreacje odmianowe, które mają genetyczną cechę tzw. dry down. Czyli te odmiany szybciej dosychają na polu. Odznaczają się one luźno ułożonymi liśćmi okrywowymi kolb, a także cienką okrywą ziarniaków. Wpływa to znacząco na szybkie oddawanie przez nie wody w końcowej fazie dojrzewania. Pozwala to na przyspieszenie terminu zbioru, ale też jednocześnie na obniżenie kosztów suszenia. W tym kontekście ważny jest też wybór odmian z grupy wczesnych i średnio wczesnych.

W tej chwili „rośnie” w polu od 7 do 8 mln t ziarna kukurydzy i okaże się po sezonie, czy kukurydza jest „polskim złotem” czy problemem. Jestem jednak optymistą co do przyszłości uprawy kukurydzy w naszym kraju.

Dziękujemy za rozmowę.